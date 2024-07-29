



Митрополит Михаил Жар Лонгин в нетрезвом состоянии совершил ДТП, - он в реанимации - 10.08.2024 18:50

На Буковине митрополит УПЦ МП Лонгин, находясь в нетрезвом состоянии, попал в ДТП — СМИ

Митрополит Лонгин (Михаил Жар) оказался в реанимации.

9 августа, возле села Струмок, водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии водитель и его 58-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

Эту информацию подтвердили в полиции Черновицкой области.

Священник Роман Грищук сообщил в своей социальной сети, что участником ДТП был митрополит УПЦ МП Михаил Жар, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Грищук также отметил, что после празднования престольного праздника священники настолько злоупотребили алкоголем, что едва могли стоять на ногах.

"Сначала помолились, а потом решили немного 'подкрепиться' на празднике. Настолько усердно, что некоторые едва стояли на ногах. Однако для представителей московского патриархата это не стало препятствием. Владыка Лонгин смело сел за руль Lexus, принадлежащего главе клиники Св. Луки при Банченском монастыре, известному как отец Клепа (в миру — Тодор Мигаеси). Однако далеко уехать не удалось — всего через 25 км Лонгин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, потерял контроль над машиной и попал в аварию, вылетев с железнодорожного переезда в селе Ручей," — написал он.

Митрополит, которому Ющенко присвоил звание Героя Украины, попал в пьяное ДТП: местные власти скрывают детали

Скандально известный митрополит УПЦ МП Лонгин (Михаил Жар), которому присвоено звание Героя Украины, попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел после празднования дня святого Пантелеймона, которое отмечали священнослужители Банченского Свято-Вознесенского мужского монастыря УПЦ МП.

После празднования Лонгин сел за руль Lexus, принадлежавший руководителю клиники Св. Луки при Банченском монастыре, священнику Тодору Мигаеси. Однако через 25 км он не справился с управлением и взлетел с дороги у железнодорожного переезда в селе Струмок. В результате аварии автомобиль получил значительные повреждения, пассажиры получили травмы, а сам Лонгин оказался в реанимации.

По информации источников, ехавшие в другом автомобиле священники позвонили председателю Днестровского района Василию Козаку. Тот, в свою очередь, якобы приказал начальнику Сокирянского отдела полиции Сергею Лунге скрыть информацию о ДТП и причастных к ней лиц. Несмотря на попытки скрыть Lexus, это не удалось.

Митрополит Лонгин, известный своей поддержкой пророссийских политических сил, таких как Оппозиционный блок, также имел тесные связи с режимом Виктора Януковича и неоднократно выражал лояльность к Москве после оккупации Крыма, называя украинские власти "проклятыми" и "сатанинскими". С началом войны в Донбассе он активно препятствовал мобилизации и отказывал украинским защитникам в церковных обрядах, обвиняя в войне Запад.

В ноябре 2023 года Герцаевский районный суд рассмотрел дело митрополита Лонгина, подозреваемого в нарушении равноправия граждан по их религиозным убеждениям. Подозрение ему объявили в мае 2023 года. По данным СБУ, во время литургий митрополит выражал пренебрежение к ВТО, называя ее "церковью антихриста" и "сатанинской", что могло разжигать рознь среди верующих. Для подтверждения или опровержения этих обвинений была проведена лингвистическая экспертиза.

Митрополит Лонгин получил звание Героя Украины с вручением ордена Государства 24 ноября 2008 года за "выдающиеся личные заслуги перед Украиной в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, многолетнюю благотворительную деятельность".

Напомним, Московская церковь в Украине попала в скандал из-за информации о якобы избиении митрополита Лонгина. Первоначально УПЦ МП заявила, что он пострадал из-за защиты православия, но впоследствии сообщила, что митрополит просто упал дома и травмировался самостоятельно.

Платинова Буковина Чернівці

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