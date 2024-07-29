



Позич гроші, дуже потрібно - як працює ця схема шахрайства? - 09.08.2024 18:08

Дізнавачі поліції Буковини розслідують обставини шахрайської схеми «Позич гроші, дуже потрібно»

21 тисячу гривень перерахував житель Чернівців на рахунок невідомої особи. Чоловік хотів допомогти своїй дружині, однак потрапив у чергову пастку аферистів.

Учора, 8 серпня, до Чернівецького райуправління поліції звернувся 56-річний житель обласного центру. Зі слів заявника, до нього надійшло повідомлення у месенджер від імені дружини з проханням терміново надіслати гроші. Чоловік не зволікаючи перерахував 21 тисячу гривень на вказаний в повідомленні банківський рахунок. Лише згодом чернівчанин зрозумів, що аккаунт його жінки зламали шахраї.

Дізнавачі поліції за фактом незаконного заволодіння коштами чернівчанина відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводять заходи для розкриття злочинів.

Поліцейські застерігають буковинців від аферистів й нагадують:

якщо ви отримали подібне повідомлення у соціальних мережах від своїх знайомих, чи родичів, негайно зв’яжіться з ними й переконайтеся у достовірності інформації;

якщо ви підозрюєте, що вашу сторінку зламали, перевірте особисті повідомлення – чи не було таких, які були відправлені в той момент, коли ви не були в мережі, або таких, які містять підозрілі посилання;

якщо ви зрозуміли, що вас намагаються ошукати, або вже потерпіли від шахрайства, негайно телефонуйте на спецлінію «102».

Платинова Буковина Чернівці

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