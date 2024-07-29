



Бои в Судже. Что происходит в Суджанском и Кореневском районах Курской области? - 09.08.2024 12:11

Бои в Курской области. Что говорят в России?

Украинские войска заняли несколько деревень в Курской области РФ и продолжают удерживать территории, заявляют так называемые российские "военкоры". Как реагирует Кремль и что говорят об этих событиях независимые российские эксперты?

Разрушенный во время обстрелов дом в Судже, Курская область РФ

Разрушенный во время обстрелов дом в Судже, Курская область РФФото: Acting Governor of Kursk Region Alexei Smirnov/Telegram/REUTERS

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В Суджанском и Кореневском районах Курской области последние два дня продолжаются бои – по данным российского минобороны и военных экспертов, на территорию РФ зашли подразделения украинской армии. К ним в плен попали по меньшей мере два российских срочника, а российская армия потеряла по меньшей мере вертолет Ка-52 - его сбил FPV-дрон. Власти РФ заявляют, что "остановили продвижение противника" и "контролируют ситуацию", однако появляются показания боев уже в городе Суджа с 5-тысячным населением. Украинская сторона сообщения о прорыве через границу официально не комментировала.

Что заявляют власти РФ о ситуации в Курской области

Не успели члены Совбеза РФ обсудить "актуальные события" – совещание Путина по видеосвязи состоялось 2 августа – как им пришлось собираться снова. "Начать придется с событий в Курской области", - сказал президент РФ Владимир Путин, общаясь уже в режиме офлайн с представителями силовых ведомств.

Продвижение украинских войск численностью до 1 тысячи человек вглубь Курской области остановлено, заверил в своем докладе начальник генштаба РФ Валерий Герасимов. По его словам, "потери противника" - 315 человек, уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков.

Накануне минобороны РФ заявило, что атаку отразили, а "остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины". Позже это сообщение в соцсетях министерства отредактировали, оно исчезло также из новостей некоторых российских государственных информагентств.

Успех ВСУ – провал разведки РФ

На закрытой части совещания Совбеза РФ, вполне возможно, шел разговор о провале в работе российской разведки, не отследившей передвижение крупных подразделений ВСУ у границы, предполагает независимый российский военный эксперт Юрий Федоров: "По численности - это примерно две бригады, каждая из которых близка 4 тысячи человек. Несомненно, это успех украинской стороны".

По его словам, этих войск может быть достаточно, чтобы создать плацдарм на территории РФ, где отсутствуют серьезные оборонительные укрепления и достаточное количество войск РФ для обороны. "В Курске находятся 10-12 тысяч российских военных. Они разрознены и менее боеспособны, чем те силы, которые непосредственно участвуют в войне", – говорит он. Эксперт предполагает, что основная цель ВСУ – отвлечение армии РФ от основной линии фронта.

При этом Федоров отмечает, что и украинские силы могут испытывать значительные проблемы: "Зеленский говорил, что в ВСУ неукомплектованными оставались почти 14 бригад – для того чтобы бросить их в бой, нет достаточного количества вооружения".

Захвачено 10 российских сел и 15 км территории

С этой точкой зрения согласен независимый российский военный эксперт Ян Матвеев, отмечающий, что на территории РФ могут находиться несколько сотен украинских военных, остальная часть пока находится в резерве на территории Украины. По его мнению, если командование ВСУ увидит успехи в наступлении, то атакующим силам могут опрокинуть резервы.

По состоянию на 7 августа ВСУ удалось захватить 10 сел и примерно 15 км территории РФ, перечисляет Матвеев. Правда, уточняет он, эта информация основывается на сообщениях прокремлевских "военкоров": "В целом мы наблюдаем серьезную информационную блокаду: данных почти нет как с украинской, так и с российской стороны".

С психологической точки зрения, рассуждает Матвеев, восторженная территория – весомый аргумент украинской стороны на фоне обсуждения возможного перемирия. Но с военной точки зрения – появляется много вопросов, добавляет он: "Не потратят ли ВСУ больше сил на отвлечение, чем потратит российская армия своих подразделений. На Донецком фронте, например, есть серьезные проблемы у украинской армии".

Продолжается эвакуация из приграничных населенных пунктов

Правительство Курской области в соцсетях утверждает, что обстановка в области "контролируемая", идет эвакуация местных жителей с приграничных территорий. Впрочем, появляются подтверждения того, что некоторые жители сами пытаются выбраться из зоны боевых действий или скрыться в населенных пунктах. Об этом в видео, активно распространяющемся в российских соцсетях, говорит священник Евгений Шестопалов. По его словам, часть местных жителей прячется в Свято-Троицком храме в Судже, в частности дети: "Вся Суджа полыхает. Каждые 10-15 секунд прилет. Транспорт не ходит никакой, поэтому мы собираем людей в храме".



Тем временем появилась информация на сайте Кремля

я, что для переселения 2,5 тысячи семей с приграничных территорий требуется 11 млрд рублей – примерно по 4,4 млн рублей на семью. Пока федеральный бюджет выделил первый транш в 1,8 млрд рублей, уточнил вице-премьер России Денис Мантуров. В то же время в соцсетях в "патриотических" группах начали объявлять собрания по закупке питьевой воды и медикаментов для военных в Курской области, в самом Курске организован сбор крови, куда утром выстроилась длинная очередь.

Как в российских соцсетях реагируют на бои в Курской области

На официальной странице правительства Курской области в ИК в комментариях появляются сообщения от пользователей соцсети, интересующихся, как эвакуировать близких с приграничной территории и почему в боевых действиях принимают участие российские срочники. "Что с детьми, которых взяли в плен? Они просто проходили военную службу. Мальчикам по 21, 22 года. Кто их освободит из плена?", - спрашивает одна из пользователей соцсети.

В других соцсетях напоминают, что накануне боев в Курске видели транспорт с опознавательными знаками спецназовцев "Ахмат". Они ссылаются на то, что до сих пор нет подтверждения, что это подразделение участвует в боях. "Неделю назад "Ахмат" в Судже выполнял лезгинку, стреляя в воздух. Где сейчас эти люди лично мне не известно", - написал автор прокремлевского Telegram-канала "Воэнкор Котенок".

Ему ответил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, в своем Telegram-канале назвал ситуацию "некритической". "Вы и сами понимаете, что 11 танков и 20 машин для перевозки пехоты (со стороны ВСУ. – Ред.) ничего не решат", – заверил он, уточнив, что чеченский спецназ не в состоянии защитить 400 км границы между Россией и Украиной. Между тем, по сообщению того же автора Telegram-канала "Воэнкор Котенок", украинские войска вошли в Коренево и Суджу - два приграничных районных центра Курской области. Под контроль ВСУ перешла и газоизмерительная станция "Суджа".

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