За сім місяців цього року поліцейські Буковини зареєстрували понад 1500 дорожньо-транспортних пригод

- 09.08.2024 10:10
За сім місяців цього року поліцейські Буковини зареєстрували понад 1500 дорожньо-транспортних пригод

За сім місяців цього року поліцейські Буковини зареєстрували понад 1500 дорожньо-транспортних пригод

Основними причинами аварій в області стали керування транспортними засобами у стані сп’яніння, перевищення безпечної швидкості руху, недотримання дистанції, порушення правил маневрування та проїзду пішохідних переходів. Співробітники поліції закликають громадян бути уважними та суворо дотримуватись Правил дорожнього руху.

Упродовж січня-липня цього року на автошлях Чернівецької області сталося 1516 дорожньо-транспортних пригод, з них – 307 з потерпілими.

Внаслідок аварій травмувались 409 людей та 23 загинули. 67 автопригод вчинено водіями, які керували транспортними засобами у нетверезому стані.

Поліцейські Чернівецької області нагадують, що відповідно до Правил дорожнього руху водій, причетний до аварії, зобов'язаний не залишати місце події, вжити необхідних заходів для надання першої домедичної допомоги потерпілим, повідомити про аварію і чекати прибуття працівників поліції.

Закликаємо громадян не сідати за кермо у стані сп’яніння. Пам’ятайте, що своїми діями ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху.

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