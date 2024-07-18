Слідчі поліції викрили чернівчанина, підозрюваного у незаконному зберіганні наркотиків

- 05.08.2024 12:06
Слідчі поліції викрили чернівчанина, підозрюваного у незаконному зберіганні наркотиків

На початку червня цього року поліцейські задокументували протиправні дії 32-річного жителя Чернівців, який незаконно придбав та зберігав психотропну речовину PVP без мети збуту.

4 червня співробітники Чернівецького районного управління поліції на одній із вулиць обласного центру зупинили підозрілого чоловіка для перевірки документів. Під час здійснення поліцейських заходів правоохоронці виявили та вилучили у 32-річного місцевого два прозорі поліетиленові пакетики, в яких знаходилась речовина, ззовні схожа на наркотичну.

Співробітники поліції вилучили заборонені речовини та направили до НДЕКЦ для проведення відповідних експертиз, результати яких засвідчили, що вилучене у своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено в Україні – PVP.

Правоохоронці з’ясували, що чернівчанин придбав та зберігав наркотичний засіб для власного вживання.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

Платинова Буковина, Чернівці

Источник: Фото ілюстрація

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