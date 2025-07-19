



Опунция: чем полезна и кому нельзя - 19.07.2025 12:14

Опунция: чем полезна и кому нельзя

Что такое опунция?

Симпатичный кактус, состоящий из «лепешек» – это не только украшение подоконника. Опунция приносит вкусные и полезные плоды. И шутки о «грызть кактусе» здесь совсем не уместны.

Опунции – один из самых многочисленных видов кактусовых, их насчитывается более 190 видов. Их ценят и за оригинальный внешний вид, и за присущую всем кактусам неприхотливость, и за то, что охотно цветут и радуют яркими крупными бутонами. А что остается на месте цветков? Верно, плоды. И если ваша опунция удачно отцвела и дала ягоды, вам очень повезло.

Кстати, опунции неприхотливы настолько, что без проблем живут на клумбах и не гибнут даже зимой. Сильные морозы, скорее всего, не переживут, но какие-то -5°C опунции даже не заметят и, отогревшись, украсятся яркими цветами, а затем и плодами. Плоды опунции могут быть зелеными, розовыми, оранжевыми, алыми и даже лиловыми. Мякоть сочная, сладкая, с ягодными оттенками во вкусе. Созревают в сентябре-ноябре, как правило, урожайность у опунций высока. Но так просто с ягодами кактус не разведется – помните о колючках и будьте осторожны. Зачем есть кактусы?

Польза опунции

Ну, во-первых, это очень вкусно. Опунцию можно есть сырой, ее можно пустить на варенье, использовать в соусах и даже готовить напитки. А во-вторых, в плодах опунции содержатся витамины группы В, С, А, К, железо, цинк, селен, медь, калий, магний, фосфор, кальций, натрий, сера, органические кислоты и многие клетчатки.

Употребление плодов опунции помогает укрепить иммунитет и поддержать здоровье желудочно-кишечного тракта. Кроме того, витамины группы В и магний оказывают благотворное влияние на работу нервной системы. Калий способствует выведению излишней жидкости из организма, что помогает снизить давление, снять отеки и улучшить работу почек.

Доказана польза опунции в профилактике атеросклероза – плоды кактуса помогают снижать уровень холестерина в крови.

Полезная опунция для костей и зубов – кальций и фосфор укрепляют костную ткань. Не остается без внимания и кожа: витамин С участвует в синтезе коллагена, а цинк и селен – это признанные «минералы красоты», продолжающие молодость и красоту. Кстати, опунцию уже многие десятилетия успешно используют в косметологии, на основе ее сока готовят омолаживающие кремы и сыворотки.

Витамин А необходим для остроты зрения и борьбы с дегенеративными изменениями, а витамин К улучшает свертываемость крови. Кроме того, витамин А обладает антиоксидантными свойствами, а значит опунция бережет клетки от преждевременного старения и защищает от развития многих опасных заболеваний, в том числе онкологических.

Вред и противопоказания

Не бывает идеальных продуктов – у каждого есть противопоказания. Есть такой перечень и опунция. На первом месте обычно индивидуальная непереносимость и аллергии. Плоды кактуса способны вызвать тошноту, сыпь и повышение температуры. Если собираетесь впервые попытаться сгрызть кактус, начинайте с малых доз и следите за своим состоянием. Беременным и кормящим женщинам, а также детям до семи лет опунцию лучше не предлагать.

Также не рекомендуется есть опунцию в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. При язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах, колитах и синдроме раздраженного кишечника лучше себя поберечь. А еще плоды кактуса советуют не есть тем, кто страдает хроническими патологиями почек и мочевого пузыря.

Платинова Буковина, Чернівці

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