



ДБР блокувало наркобізнес у Городищенській виправній колонії, до якого причетний інспектор установи - 02.07.2024 11:08

ДБР блокувало наркобізнес у Городищенській виправній колонії, до якого причетний інспектор установи

Працівники ДБР викрили організовану злочинну групу з продажу наркотиків засудженим у «Городищенській виправній колонії №96 на Рівненщині. До складу угрупування входив інспектор відділу безпеки установи та двоє ув’язнених.

У одного з учасників схеми були зв’язки, через які він отримував наркотичні речовини. Інспектор проносив наркотики на територію колонії, де двоє ув’язнених - членів групи, продавали речовини поміж співкамерників. Вони продавали амфетамін, канабіс та PVP-солі.

Наразі працівник установи уже звільнений та не працює в правоохоронній сфері. Раніше суд вже визнав винним його в отриманні хабарів від ув’язнених (ч. 1 та ч. 3 ст. 368 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 5 років в’язниці. Наразі чоловік перебуває у місцях позбавлення волі.

Він та двоє засуджених підозрюються у незаконному придбанні та передачі наркотичних речовин у місця позбавлення волі, вчинені організованою групою повторно (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська обласна прокуратура.

Платинова Буковина, Чернівці

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