



Фемініцид - що це? - 20.06.2024 19:25

Що вам відомо про фемініцид?

У законодавстві э термін фемініцид (феміцид). В багатьох країнах такі законопроекти винесено на громадські консультації у парламенти. Чи знайомий вам цей термін?

Фемініцид – це завжди вбивства жінок, але не всі вбивства жінок – це фемініцид. При роботі зі статистичними звітами про вбивства та фемініцид ми застосовували метод аналізу, заснований на роботах Діани Рассел та Джулії Монаррес Фрагозо. Ми не використовували як визначення слово «гоміцид», вживане традиційною кримінологією, тому що воно походить від латинських слів homo (людина, чоловік) і caedes (вбивство, кровопролиття) і представляється нам андроцентричним, навіть якщо використовується для визначення вбивств як чоловіків, так та жінок.

Сконцентруйте увагу на злочинцях

Почнемо з відповіді на основне запитання: у чому різниця між фемініцидом та вбивством жінки? Коли відбувається фемініцид, жінку вбивають за те, що вона жінка з «гендерних причин». Як виявляються ґендерні причини? Ми багато разів говорили про це на Feminicidio.net: у патріархальних суспільствах вбивство жінок чоловіками є звичайним явищем, і переважна більшість таких вбивств – фемініцид. Чоловіки-вбивці вбивають жінок з різних причин: уречевлення жінки, одержимість, ревнощі, ненависть, задоволення, еротизм… Насильство є ключовим інструментом влади для придушення жінок, придушення їх та постачання до підлеглого становища. Фемініцид - це крайнє вираження патріархальної влади, спосіб здійснення сексуальної політики та ритуалів чоловічого домінування. Крім того, фемініцид є соціально необхідним актом, що підтримує статус-кво домінування чоловіків.

За словами Д. Рассел, при скоєнні позагендерного вбивства «жіноча стать жертви не має значення для злочинця. Наприклад, озброєний чоловік, який у ході злочину стріляє та вбиває відвідувачів супермаркетів, та чоловіків та жінок, не робить фемініцид» . Це не гендерний мотив убивства.

Необхідно дати слово феміністської кримінології та зосередити увагу на людях, які вчиняють вбивства – чоловіках. Загалом кількість убитих чоловіків вища, ніж убитих жінок. Без урахування гендерних аспектів можна стверджувати, що насильство, що призводить до смерті, зачіпає чоловіків більше, ніж жінок, і це підтверджує статистика. Але статистичні дані маскують той факт, що чоловіків вбивають чоловіки, а чоловіки вбивають жінок; індивідууми, що належать до однієї половини людства, вбивають половину від цієї половини та вбивають індивідуумів іншої половини людства. Чоловіча перевага грає певну роль здійсненні всіх форм крайнього насильства. Тому ми вважаємо, що аналіз вбивств жінок має зосереджуватися на особах, які вчинили злочин, і на видах насильства під час вбивства.



Чи знайомий вам термін «фемініцид»? Чи знаєте ви, що він означає?

Чи потрібний нам додатковий закон, який захищає права жінок?

Як громадянське суспільство ставиться до домашнього насильства над жінками? Як ви вважаєте, чи добре висвітлюється ця тема у Молдові?

Чому найчастіше жінки приховують сімейне насильство?

Чи є серед ваших знайомих жінки, які зазнавали домашнього насильства?

Зазначимо, що в документі, поданому в парламенті, пояснюється, що «феміцид» або «фемініцид» є найбільш тяжким видом насильства щодо жінок з причин гендерної упередженості, що передбачає умисне вбивство або заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що призвів до смерті».

Документи також передбачають доповнення поняття психологічного насильства, терміном «кібернасильство» — дії, які здійснюються з використанням сучасних засобів комунікації та/або пристроїв для стеження.





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