



Чим небезпечна спека для здоров'я людини - 02.07.2024 15:08

Спекотне літнє сонце не один тиждень поспіль зігріває. Українці довго чекали на теплу погоду і тепер можуть насолоджуватися нею сповна. Але чи так дружелюбно у спеку безхмарне небо над головою? Розпечене повітря, відсутність дощів, у містах – розігрітий асфальт, що піднімає температуру на 2-3 градуси вище, ніж у сільській місцевості – все це стає справжнім випробуванням для багатьох людей.

Високі температури можуть негативно впливають на стан здоров'я людини:

Відбувається почастішання дихання та пульсу – людина починає відчувати нестачу кисню.

Активне потовиділення, яке на постійній спеці стає надмірним, що спричиняє порушення водного та сольового балансу.

У головний мозок через сильну спеку починає надходити менше крові, що загрожує порушеннями мозкового кровообігу.

Спека провокує стресові стани, безсоння, що також позначається на здоров'ї людини.

Чим спека особливо небезпечна для здоров'я:

1. Гіпертонічний криз, серцевий напад, інсульт, інфаркт – серцево-судинна система у спеку зазнає додаткових навантажень. Найважче доводиться «гіпертонікам» та «сердечникам». Спека провокує стрибки артеріального тиску, прискорене серцебиття, відчуття нестачі повітря, здавленості в грудях, напади стенокардії, що супроводжуються різким болем у грудях.

Спазм судин серця може спровокувати як спека, а й різкий перепад температури. Любителі пірнати в холодну воду в літню спеку можуть зіткнутися із серцевим нападом. Перед тим, як стрибнути у водойму, посидіть у тіні, заходьте у воду поступово.

Від серйозних наслідків для здоров'я під час спеки можна убезпечити себе. Насамперед, не забувайте приймати препарати, які нормалізують тиск та серцебиття, які виписав вам лікар. Носіть легкі, вільні речі з натуральних матеріалів, намагайтеся уникати сонця в пік його активності: з 12.00 до 16.00. Пийте достатню кількість води, стримайте фізичне навантаження. Особливо це стосується любителів працювати на городі, дачників. Жоден найбільший урожай не вартий вашого здоров'я.

2. Проблеми з органами дихання. Погане самопочуття може спостерігатися у тих, хто страждає на захворювання органів дихання: бронхіальну астму, пневмонію, обструктивний бронхіт. Людина може відчувати нестачу кисню, буквально задихатися. Також нерідкі в літній період випадки захворювання на ангіну, застуду: часте вживання холодних напоїв, морозива та надмірне використання кондиціонерів можуть зіграти з людиною злий жарт.

Як убезпечити себе від проблем з органами дихання в літній період: не пийте «жадібно» і швидко крижану воду, вгамовуйте спрагу прохолодною водою невеликими ковтками, не сидіть довго під працюючим кондиціонером, уникайте протягів.

3. Тепловий та сонячний удар (гіпертермія, перегрів) – однаково небезпечні стани для життя. Без своєчасно наданої допомоги можуть закінчитися інсультом, комою та летальним кінцем.

Сонячний удар – вплив сонячних променів на незахищену поверхню голови. Кров у мозку починає застоюватися, порушується потовиділення, судини розширюються.

Тепловий удар – перегрів організму загалом. Може бути спровокований довгим перебуванням на спеці, або в задушливому спекотному приміщенні, роботою на сонці в щільному синтетичному одязі.

Симптоми гіпертермії (перегрівання організму):

Раптовий біль голови, запаморочення, наприклад, при різкому підйомі на ноги.

М'язова слабкість, втома.

Блювотні позиви.

Прискорене серцебиття та дихання.

М'язові спазми.

Помутніння в очах, непритомність.

Підвищення температури тіла за відсутності потовиділення.

Перша допомога при тепловому та сонячному ударі:

Чим швидше людині буде надано першу допомогу, тим більше проблем зі здоров'ям їй вдасться уникнути.

Перемістіть потерпілого в тінь, звільніть від одягу, що стягує, розстебніть ремінь, увімкніть вентилятор, або використовуйте підручні засоби як «орала»: журнал, книга, газета.

Постарайтеся швидко охолодити організм: покладіть холод на голову, у разі теплового удару – додатково в пахву, пахові складки.

Потрібно відновити втрату рідини в організмі. Напоїть пацієнта водою, солодким чаєм з лимоном, або спеціальними сольовими розчинами (наприклад, регідрон, ораліт).

У всіх випадках, навіть якщо стан не виглядає загрозливим, постраждалого слід доставити до приймального спокою лікарні або звернутися до служби 03.

4. Сонячні опіки. Про шкоду зайвого перебування на сонці було сказано чимало, незважаючи на це, любителі засмаги безтурботно «смажаться» на пляжах та дачних ділянках, не дотримуючись елементарних заходів профілактики опіків. Тим часом, надмірна дія сонячних променів підвищує ризик розвитку раку шкіри, може викликати її передчасне старіння, підірвати імунітет, спровокувавши низку хвороб, у тому числі герпес.

Перша допомога при сонячних опіках: якщо вас турбують лише почервоніння та печіння шкіри, необхідно охолодити та зволожити ити шкіру, яка втратила багато вологи. Додайте до місця опіку мокру тканину, потримайте 20-30 хвилин. Для зволоження можна використовувати спеціальний крем, який не повинен бути надто жирним. Переважно крем з алое, ромашкою, або календулою. Пошкоджену сонцем шкіру в жодному разі не можна мити милом та іншими засобами гігієни, які можуть висушити та посилити стан обпаленої ділянки дерми.

Коли необхідно звернутися до лікаря під час сонячного опіку:

На шкірі з'явилися бульбашки.

Сильно пошкоджено шкіру обличчя.

Обпалено понад 50% шкіри тіла.

Підвищено температуру, болить голова, виникла нудота. Ці симптоми можуть вказувати на тепловий та сонячний удар.

На місці опіку з'явився гній.

Червоні смужки, що розходяться по сторонах від місця опіку.

Щоб уникнути сонячних опіків, використовуйте сонцезахисні засоби з відповідним фактором захисту, в період з 12.00 до 16.00 перебувайте в тіні, уникаючи палючих променів.

У спекотні літні дні уваги та турботи потребують люди, для яких спека може бути особливо небезпечна.

Хто знаходиться в групі ризику:

Діти та люди похилого віку. Здатність адаптуватися до різких змін температури у них знижена.

Люди з надмірною масою тіла. Знаходження на відкритому сонці загрожує серйозним навантаженням на серцево-судинну систему.

Люди із захворюваннями серцево-судинної системи. Духота та спека сприяють збільшенню навантаження на серце.

Люди, які страждають на цукровий діабет.

Люди, які вживають сонце алкоголь, т.к. у стані алкогольного сп'яніння людина не може контролювати час, проведений під палючими променями сонця, а також адекватно оцінити стан свого здоров'я.

Люди, які не п'ють достатньо води. Саме зневоднений організм найбільше страждає від перегріву.

Для багатьох з нас літо – улюблена пора року. Щоб провести його з користю для здоров'я, уберегтися від неприємностей і отримати масу позитивних емоцій, дотримуйтесь загальних рекомендацій щодо профілактики перегріву та його тяжких наслідків:

Намагайтеся уникати піку сонця, особливо, якщо ви входите до групи ризику. У найспекотніший годинник з 12.00 до 16.00 проводьте в тіні.

Щоб не зіткнутися із зневодненням, вживайте достатню кількість рідини. Пийте просту воду без газу, або мінеральну воду із вмістом калію, кальцію та магнезію. При цьому солодких газованих напоїв, лимонадів краще уникати. Вони можуть ускладнити роботу нирок та печінки, коли навантаження на них під час спеки і так сильно збільшується.

Слідкуйте за харчуванням. Намагайтеся не вживати солону та жирну їжу. Віддайте перевагу фруктам, овочам, нежирному м'ясу, або рибі (у невеликій кількості).

Не вживайте на сонці алкогольних напоїв і кави, оскільки вони призводять до швидкого зневоднення організму.

Під час перебування на сонці носіть головні убори: капелюх, кепку, панаму. Вони можуть захистити голову від перегріву.

Носіть легкі, зручні речі з натуральних матеріалів, в яких тіло не перегрівається, може «дихати». Вибирайте одяг світлих тонів, оскільки вони відбивають світло. Темні речі поглинають сонячні промені, швидше нагріваються, що може спричинити тепловий удар.

Платинова Буковина, Чернівці

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