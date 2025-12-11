



Як змінився бюджет українців на придбання та оренду житла: результати опитування

Український маркетплейс нерухомостіпровів опитування, в якому взяли участь приблизно 1000 респондентів. В рамках дослідження були проаналізовані плани та очікування щодо бюджету на купівлю та оренду житла. У порівнянні з показниками за 2024-25 роки, середній бюджет на придбання нерухомості зріс, тоді як орендарі стали більш ощадливими.

Українці поступово повертаються з-за кордону та інших регіонів до рідних міст: зараз вдома перебуває 76% опитаних проти 65% у 2024 році та 70% у 2025 році.

Майже третина опитаних користувачів маркетплейсу планує купити власне житло. Найпоширеніші причини – бажання змінити орендоване житло на власне (36%) та змінити місце проживання (33%). Найбільшим попитом користуються квартири на вторинному ринку, після них – новобудови, а приватні будинки на вторинному ринку та щойно зведені будинки займають відповідно третє та четверте місця. Смарт-квартири у 2024 році обирають найменше.

Цього року середній бюджет на придбання житла зріс майже на $5 тис. у порівнянні з минулим роком. Найбільше респондентів планують витратити від $30 до $50 тис., також суттєво зросла кількість тих, хто готовий купити житло за $50-80 тисяч.

Уподобання щодо оренди житла збігаються з планами на придбання: лідирують квартири на вторинному ринку, далі – новобудови та приватні будинки.

Середня сума, яку українці готові сплачувати за орендоване житло, знизилась за останній рік приблизно на 700 грн. Найбільше опитаних шукають житло вартістю до 10 тис. грн на місяць. Водночас 41% людей зазначили, що стикаються з труднощами при пошуку житла у межах свого бюджету. Іншим значним викликом є пошук житла, де можна проживати з домашніми улюбленцями.

При виборі житла для купівлі та оренди українці насамперед орієнтуються на доступну ціну, стан об’єкта, площу та зручність розташування. Наявність паркомісць більше цікавить тих, хто планує купувати житло, а наявність укриття виявилась важливою для орендарів.

Співпраця з рієлторами при проведенні операцій з нерухомістю цікавить менше половини опитаних. При цьому співпраця з фахівцями більш актуальна для тих, хто шукає житло для купівлі чи оренди, ніж для власників, які планують здавати або продавати свої об’єкти.

