«Ваш родич в біді» - поліція Буковини закликає громадян бути максимально обережними, аби не стати жертвою цього виду шахрайства

- 22.02.2023 12:56
«Ваш родич в біді» - поліція Буковини закликає громадян бути максимально обережними, аби не стати жертвою цього виду шахрайства

До правоохоронців звернулася буковинка та повідомила, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами. За досить відомою схемою шахрайства аферисти виманили у жінки 37 тисяч гривень. За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Повідомлення про шахрайство надійшло до поліції від 76-річної жительки міста Сокиряни. Жінка розповіла поліцейським, що їй зателефонував невідомий та представився працівником правоохоронного органу. Псевдоправоохоронець повідомив жінці, що її доньці загрожує кримінальна відповідальність за вчинення злочину. Зловмисник запропонував посприяти у непритягнені родички до відповідальності за грошову винагороду. Заявниця без вагань погодилася надати необхідну суму коштів.

В подальшому, буковинка, через термінал самообслуговування, перерахувала 37 тисяч гривень на карткові рахунки вказані аферистом.

Відомості про вказаний факт співробітники відділення № 1 ( м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре наголошують: у випадку дзвінка «Ваш родич в біді», перш за все спробуйте зв’язатися з ним, або зателефонуйте у поліцію та перевірте інформацію. В жодному випадку не перераховуйте та не передавайте гроші незнайомцям.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: шахрайство

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