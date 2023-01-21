



Німецькі комплекси Patriot прибули до Польщі, їх розгорнуть на кордоні з Україною - 21.01.2023 15:00

Німецькі комплекси Patriot прибули до Польщі, їх розгорнуть на кордоні з Україною. Німеччина розгортає сили ППО у Польщі у рамках посилення оборони країн НАТО.



"Падіння ракети в польському селі Пшеводув 15 листопада 2022 року показало, наскільки швидко російська агресивна війна може вплинути на територію НАТО і особливо на східних союзників Німеччини", - йдеться у повідомленні на сайті бундесверу. Комплекси Patriot розмістять поряд із містом Замість на сході Польщі неподалік кордону з Україною.

Польща розгорне зенітно-ракетні комплекси Patriot, поставлені Німеччиною, у Люблінському воєводстві неподалік кордону з Україною.

Про це 19 грудня повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

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"У Люблінському воєводстві сталася трагічна катастрофа 15 листопада цього року, отже, звідси і розміщення нових пускових установок системи Patriot саме в Люблінському воєводстві, щоб запобігти повторенню такої ситуації", - заявив Блащак в ефірі радіо "Люблін".

При цьому, за його словами, найкращим рішенням щодо безпеки самої Польщі було б розмістити ці комплекси на території Західної України. Він пояснив це тим, що ракета, яка минулого разу впала, знаходилася в польському повітряному просторі всього кілька секунд і зреагувати в такій ситуації було б вкрай складно.

Ми чуємо, що Вашингтон розглядає можливість передачі Україні систем Patriot. Я думаю, що це гарне рішення», - додав Блащак.

Стівен Ерлангер заявив, що в міру продовження конфлікту в Україні посилюється політичний та дипломатичний розкол Німеччини та Польщі, що підриває згуртованість Євросоюзу (ЄС) та НАТО.

За його словами, розкол між двома країнами став особливо помітним після інциденту 15 листопада з падінням ракет на території Польщі. Тоді Німеччина запропонувала Польщі розмістити у себе два комплекси Patriot. Спочатку Варшава прийняла пропозицію, але згодом почала наполягати на тому, що їх необхідно передати Україні. Зрештою, прийняти озброєння Польщу змусили занепокоєння і критика з боку.

7 грудня представник міністерства оборони ФРН Арне Коллатц повідомив, що Німеччина та Польща дійшли згоди про розміщення зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot поблизу кордонів з Україною.

До цього, 20 листопада, міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт зазначила, що інцидент із падінням ракет у Польщі виявив серйозні проломи в європейській системі протиповітряної оборони. Влада ФРН рекомендувала Варшаві винищувачі Eurofighter та системи Patriot для захисту неба. Польща прийняла цю пропозицію.

Платинова Буковина, Чернівці

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