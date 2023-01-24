Британська розвідка: росія готує поповнення для України

- 26.01.2023 15:53
Британська розвідка: росія готує поповнення для України

Британська розвідка: Росія готує поповнення для України, але це мобілізовані зі старим обладнанням

У своєму свіжому зведенні в обліковому записі міноборони Великобританії військова розвідка розповідає, як Росія використовує Білорусь як полігон для підготовки персоналу.

Росія, очевидно, завершила навчання нового складу 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії в Білорусі, що почалося восени 2022 року.

Її більшість зараз перекинуто назад до Росії, але майже напевно буде повторно задіяна для операцій в Україні.

2-га гвардійська мотострілецька дивізія входить до складу 1-ї гвардійської танкової армії і зазнала великих втрат на початковому етапі конфлікту.

Зараз вона здебільшого складається з мобілізованих, що експлуатують старе обладнання, зняте зі зберігання. Бойова ефективність дивізії, ймовірно, буде обмежена, незважаючи на кілька тижнів навчання.

Цілком імовірно, що інші російські підрозділи ротуються в Білорусі для аналогічної підготовки і що Росія продовжуватиме використовувати цю модель для поповнення свого персоналу в Україні.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: російські підрозділи в Білорусі

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