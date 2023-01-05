



Родили в Чехии. Как зарегистрировать ребенка? - 05.01.2023 13:14

Родили в Чехии. Как зарегистрировать ребенка в Европе?

Если вы родили ребенка в Чехии, имея визу временной защиты, то младенца нужно зарегистрировать – а именно пройти государственную регистрацию рождения ребенка. Ее проводят дипломатические представительства и консульские учреждения, отмечает сайт Кабинета министров Украины.

Как происходит регистрация:

1. Письменное или устное заявление родителей или одного из них подается в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей.

2. В случае несостоятельности родителей регистрация ребенка может производиться его родственниками.

3. После заявления родителей ребенка или других лиц консул проводит регистрацию рождения ребенка с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества.

Какие документы следует предъявить консулу для регистрации?

1. Документ медицинского учреждения о рождении ребенка или справку от врача, оказывавшего пособие при родах.

2. Паспорт или другие документы, удостоверяющие личности родителей (родителя).

3. Документ, являющийся основанием для внесения сведений об отце (свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о признании отцовства и т.п.).

Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка. После оформления документа ребенку можно подавать ребенка на визу временной защиты и соответствующие выплаты.

Регистрация рождения, а также выдача свидетельства о регистрации этого акта гражданского состояния производится без взимания консульского сбора, подчеркивают в Кабмине.

Об этом специально для вас узнавала Украинка в Чехии. Делитесь ссылкой, правдивая информация помогает сохранить здоровье и спасает жизнь.

Платинова Буковина, Чернівці

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