Родили в Чехии. Как зарегистрировать ребенка?- 05.01.2023 13:14
Родили в Чехии. Как зарегистрировать ребенка в Европе?
Если вы родили ребенка в Чехии, имея визу временной защиты, то младенца нужно зарегистрировать – а именно пройти государственную регистрацию рождения ребенка. Ее проводят дипломатические представительства и консульские учреждения, отмечает сайт Кабинета министров Украины.
Как происходит регистрация:
1. Письменное или устное заявление родителей или одного из них подается в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей.
2. В случае несостоятельности родителей регистрация ребенка может производиться его родственниками.
3. После заявления родителей ребенка или других лиц консул проводит регистрацию рождения ребенка с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества.
Какие документы следует предъявить консулу для регистрации?
1. Документ медицинского учреждения о рождении ребенка или справку от врача, оказывавшего пособие при родах.
2. Паспорт или другие документы, удостоверяющие личности родителей (родителя).
3. Документ, являющийся основанием для внесения сведений об отце (свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о признании отцовства и т.п.).
Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка. После оформления документа ребенку можно подавать ребенка на визу временной защиты и соответствующие выплаты.
Регистрация рождения, а также выдача свидетельства о регистрации этого акта гражданского состояния производится без взимания консульского сбора, подчеркивают в Кабмине.
Об этом специально для вас узнавала Украинка в Чехии. Делитесь ссылкой, правдивая информация помогает сохранить здоровье и спасает жизнь.
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