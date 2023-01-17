



Київ дізнався про наступ на Київ від фінансиста Дениса Кірєєва - 20.01.2023 17:24

Учасник російсько-українських переговорів Денис Кірєєв, убитий у березні Службою безпеки України, знав про дату російського вторгнення та попередив українську владу про наступ на Київ, пише газета Wall Street Journal.

Видання опублікувало велике розслідування про Кірєєва, який до війни працював в українських підрозділах міжнародних банків під назвою "Російський шпигун чи український герой?"

За даними WSJ, 45-річний банкір, який мав широке коло знайомств серед представників російської еліти, співпрацював з українською розвідкою з весни 2021 року. Саме він передав голові ГУР Кирилу Буданову інформацію від своїх російських джерел, яка допомогла захистити Київ. "Якби не Кірєєв, найімовірніше, Київ був би взятий", - цитує видання Буданова.

Коли плани Росії щодо швидкого захоплення Києва були зірвані, Буданов попросив Кірєєва взяти участь у мирних переговорах. У ГУР розраховували, що зв'язки Кірєєва (він був знайомий із двома членами російської делегації) допоможуть виграти час. Кірєєв розумів, що участь у переговорах буде для нього ризикованою, оскільки таким чином стане очевидним його зв'язок з українськими спецслужбами, проте все одно погодився.

У день другого раунду переговорів Кірєєв разом із охороною та агентами військової розвідки поїхав на вокзал у Києві. Його затримали агенти СБУ. Його відвезли, а за півтори години Кірєєва було виявлено мертвим. Труп 45-річного банкіра із простріленою потилицею вони кинули на тротуарі в центрі Києва.

Газета пише, що він був убитий як зрадник, проте похований як герой. СБУ не коментувала те, що сталося, проте через кілька місяців після вбивства Кірєєва український президент Володимир Зеленський звільнив голову Служби безпеки, провів серію перестановок серед її генералів; також було заведено понад 650 кримінальних справ про держзраду, нагадує WSJ.

Платинова Буковина, Чернівці

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