Число жертв ракетного удару в Днепре достигло 45 осіб

- 16.01.2023 17:23
Число жертв ракетного удару в Днепре достигло 45 осіб

Число жертв ракетного удару в Дніпрі досягло 45 осіб.

Росія продовжує військове вторгнення в Україну, розпочате 24 лютого за наказом Володимира Путіна. DW слідкує за подіями 17 січня.

На 328-й день повномасштабного військового вторгнення Росії до України російські війська продовжують спроби утримати під контролем захоплені населені пункти сусідньої країни. Збройні сили та загони територіальної оборони України опираються агресії. Перевірити заяви представників обох сторін щодо незалежних джерел неможливо. За даними ООН, свої будинки залишили вже близько 16 млн. жителів України.

Євросоюз профінансує створення у Фінляндії мережі складів для першого стратегічного резерву на випадок хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних надзвичайних ситуацій, повідомила прес-служба Єврокомісії (ЄК). "Війна Росії проти України підтвердила необхідність посилення готовності ЄС до надзвичайних ситуацій хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного характеру", - написав у Twitter єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

У заяві ЄК йдеться, що резерв Європейського Союзу складатиметься з рятувального обладнання та предметів медичного призначення, таких як протиотрути та вимірювачі радіації, які призначені для захисту співробітників служб швидкого реагування та цивільного населення. У разі виникнення надзвичайної ситуації ці предмети будуть відправлені з Фінляндії до постраждалих держав ЄС або країн-партнерів. Вартість проекту – 242 мільйони євро.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: ракетний удар в Дніпрі

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