



319 день війни: новий обмін полоненими між Україною та рф - 08.01.2023 14:54

День 319-ої війни: новий обмін полоненими між Україною та РФ

Росія та Україна провели обмін полоненими у форматі 50 на 50 осіб. Київ заперечує, що під час оголошеної Росією "операції відплати" у Краматорську загинули 600 українських військових.

На 319-й день повномасштабного військового вторгнення росії в Україну, у неділю, 8 січня, російські війська продовжували спроби утримати під контролем захоплені населені пункти сусідньої країни. Збройні сили та загони територіальної оборони України опираються агресії. Перевірити заяви представників обох сторін щодо незалежних джерел неможливо. За даними ООН, свої будинки залишили вже близько 16 млн. жителів України.

Росія та Україна обмінялися полоненими

Росія та Україна провели обмін полоненими у форматі "50 на 50", що підтвердили як голова офісу президента президента України Андрій Єрмак, так і російське Міноборони. "Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, а також захисників Маріуполя, хлопців із Донецького напрямку з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої", - заявив Єрмак.

Україна називає інфоатакою РФ слова Москви про "операцію відплати"

Представник російського Міноборони Ігор Конашенков у неділю заявив, що російська армія провела так звану "операцію відплати", помстившись за масову загибель російських військових у Макіївці. В результаті цієї операції, за словами Конашенкова, було завдано ударів по пунктах розміщення українських військових у Краматорську і нібито було вбито понад 600 осіб.

У той же час представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував цю інформацію, назвавши її такою ж правдивою, як і дані про знищення всіх поставлених Україні ракетних систем залпового вогню HIMARS. Йдеться про "інформаційну операцію міністерства оборони РФ у відповідь на успішні дії" українських сил, додав Черевий.

Декілька іноземних журналістів, які перебувають у Краматорську, також не знайшли підтвердження словами Міноборони РФ про поразку сотень українських військових внаслідок ракетного удару. Так, жодний зі згаданих Москвою краматорських гуртожитків не постраждав безпосередньо і не був серйозно пошкоджений, повідомляють репортери Reuters, які не виявили також "явних ознак" того, що в будинках жили військовослужбовці.

Журналіст фінської державної медіакомпанії Yle Антті Куронен зазначає, що перед однією з будівель з'явилася велика вирва, проте мови про пряме влучення немає. Крім того, місцеві жителі зранку 8 січня не бачили карет "швидкої допомоги", додає він.

Міноборони Білорусі анонсувало навчання з ВКС Росії

З 16 січня по 1 лютого відбудеться спільне льотно-тактичне навчання з авіаційними підрозділами збройних сил Білорусі та РФ, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ (РГВ), повідомила прес-служба Міноборони Білорусі. За її даними, до республіки прибула авіаційна складова з-поміж Військово-космічних сил збройних сил РФ. Під час проведення льотно-тактичного навчання будуть задіяні всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО збройних сил Білорусі, додали у білоруському оборонному відомстві.

‚Віце-канцлер Німеччини не виключив відправку Україні танків Leopard

Німеччина вже постачає Україні бойові машини піхоти Marder, але не можна виключати, що в майбутньому вона постачатиме і танки Leopard. "Звичайно, це не може бути виключено", - заявив віце-канцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (Robert Habeck) в ефірі громадсько-правової телерадіокомпанії ARD.

Наразі навіть ті політики правлячої коаліції, які зараз виступають проти негайного відправлення в Україну німецьких танків, заявляють, що в майбутньому це може стати можливим. Про це, зокрема, каже співголова правлячої Соціал-демократичної партії (СДПН) Ларс Клінгбайль (Lars Klingbeil).

Платинова Буковина, Чернівці

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