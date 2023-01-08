



Бої в Соледарі та 324 день війни - 11.01.2023 14:49

Бої навколо Соледара та інші події 324-го дня війни

Про ситуацію в місті Соледарі на Донеччині надходять суперечливі повідомлення. Польща наполягає на розширенні західної воєнної допомоги в Україні.

До 324-го дня повномасштабного військового вторгнення росії в Україну російські війська продовжують спроби утримати під контролем захоплені населені пункти сусідньої країни. Збройні сили та загони територіальної оборони України опираються агресіям. Перевірити заяви представників обох сторін щодо незалежних джерел неможливо. За даними ООН, свої будинки залишили вже близько 16 мільйонів жителів України.

Ситуація у Соледарі



Російські військові, ймовірно, контролюють територію Соледара в Донецькій області, йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). При цьому наголошується, що захоплення всього міста не має більшого оперативного значення і не означає неминучого оточення Бахмута. Експерти вважають, що росіяни, зважаючи на все, витіснили українських військових і західних околиць міста. Що стосується зробленої напередодні заяви президента України Володимира Зеленського про збереження ЗСУ позицій у Соледарі, то аналітики вважають, що мали на увазі скоріше оборонні позиції на околицях, але не в самому місті.

Глава офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що у Соледарі ведуться вуличні бої, при цьому жодна із сторін не контролює город. "Росіяни там є, але вони його не контролюють", - написав він у Telegram. Тим часом журналісти CNN, які знаходилися приблизно за 4 км від Соледара, стали свідком того, як українські війська виходили з міста вдень 13 січня. Це виглядало як організоване відведення військ із міста, зазначає канал. Міноборони РФ оголосило, що Соледаря було захоплено ще ввечері 12 січня.

У свою чергу, проект Stopfake.org, який бореться з кремлівськими пропагандою та розповсюдженням неправдивої інформації, стверджує, що повідомлення CNN про "організований відступ" українських військ із Соледару засноване на інформації з фейкового Telegram-каналу, що нібито належить 46-й окремій десантно-штурмовій. бригаді. ЗСУ. Насправді це з'єднання називається "46-а окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ". За даними проекту, цей канал було створено ще у вересні "саме з метою залучення передплатників та використання Кремлем у потрібний момент". "Це – методи російських ІПСО (інформаційно-психологічних спеціальних операцій. – Ред.)", – попередив Stopfake.org.

В інших регіонах України

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синегубов, російські військові продовжують артобстріли селища Дворічне у Харківській області України. За його інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 роки, ще одна жінка у віці 63 дістала поранення та госпіталізована.

У районі аеродрому в окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли три потужні вибухи і спалахнула пожежа, повідомляє голова міської військової адміністрації Вікторія Галицина. "Наразі немає підтвердженої інформації про поразку ворожої техніки. Сподіваємося, що вона є, тому що пожежа дуже велика", - сказала Галицина. Раніше військовий оглядач Михайло Жирохов у коментарі для каналу зазначив, що в аеропорту Бердянська немає російської військової авіації та що його використовують як військову базу.

Можливість вступу Білорусі у війну

Росія не відкидає вступу Білорусі у війну проти України у разі нападу на неї або Російську Федерацію. "З правової точки зору застосування військової сили київським режимом або вторгнення ЗСУ на територію Білорусі чи Росії є достатніми підставами для колективних заходів у відповідь", - заявив директор другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук. При цьому він зазначив, що вжиття таких заходів залишається на розсуд політичного та військового керівництва двох країн.

Росія намагається створити двомільйонну армію, про що свідчить масштаб мобілізаційних заходів, що проводяться в країні, повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України. У ході першої хвилі мобілізації, нагадує відомство, до російської армії вдалося призвати 300 тисяч людей. ГУР не виключає, що найближчими днями керівництво РФ оголосить про проведення нової хвилі мобілізації, в рамках якої буде призвано ще 500 тисяч людей.

Танки Leopard

Німеччина вирішить питання про відправку бойових танків Leopard до України наступного тижня, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на двох чиновників. За їхніми оцінками, на тлі закликів, що почастішали, рішення Берліна, найімовірніше, буде позитивним. Очікується, що влада ФРН остаточно визначиться до 20 січня, коли має відбутися зустріч контактної групи по Україні у "форматі Рамштайн".

Польща наполягає, щоб Україна отримала від коаліції західних країн-партнерів ще більше військової допомоги, не обмежуючись поставками 14 танків Leopard.

Платинова Буковина, Чернівці

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