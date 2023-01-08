



Продление статуса временной защиты в Чехии ссылка на регистрацию - 13.01.2023 13:01

Сенат принял новый пакет законов Lex Ukrajina IV

11 января 2023 года Сенат ЧР принял пакет законов Lex Ukrajina IV, сообщает сайт Сената. Документ был передан на подпись Президенту Чехии. Напомню, что завтра, 13 января – первый тур выборов нового президента Чехии.

По данным министра внутренних дел Вита Ракушана, в настоящее время в Чехии находится около 300 тысяч беженцев из Украины, новой большой волны миграции нет. Министерство внутренних дел Чехии обнародовало информацию о том, как будет проходить продление визы временной защиты для украинцев, на своем официальном сайте.

Продолжить временную защиту могут лица, имеющие действительный статус временной защиты. Продолжить временную защиту будет возможно только в режиме он-лайн. Сайт для продления временной защиты будет запущен 24 января 2023 года, . При регистрации, в том числе необходимо указать:

действительный загранпаспорт, или другой документ, удостоверяющий вашу личность, если у вас нет действительного загранпаспорта.

подтверждение о проживании (подтверждение не обязательно в случае, если проживаете в социальном приюте, предоставляемом государством или вы оформили временную защиту после 27 июня 2022 г. и с этого времени не меняли место жительства),

документы, подтверждающие ваши полномочия представлять лицо младше 18-ти лет, от его имени.

Как можно будет продлить временную защиту?

24 января будеі работать сайт 2023 года начнет работу новый сайт для регистрации по продлению временной защиты.

Для проведения регистрации будет с января по 31 марта 2023 г. Если Вы не успеете зарегистрироваться онлайн для продления временной защиты до 31 марта 2023 г., Ваш статус временной защиты закончится в этот день. В таком случае Вам необходимо подать заявление на получение временной защиты.

После регистрации следует зарезервировать срок личной встречи в Департаменте по вопросам иностранцев и миграционной политики МВД. Для зарегистрировавшихся статус временной защиты будет продлен до 30 сентября 2023 г., чтобы у них было достаточно времени для посещения приемной Департамента по вопросам миграции и политического убежища (ОAMP) МВД и предоставить необходимые документы.

В отделении министерства (в приемной Департамента по вопросам миграции и политического убежища (ОAMP) МВД) вклеивать визовую наклейку, таким образом, статус временной защиты будет продлен до 31 марта 2024 года.



Если украинец не зарегистрируется до указанной даты или после регистрации не явится для обозначения визовой наклейки до конца сентября 2023, его временная защита будет прекращена.

Кроме того, в новом пакете документов говорится об облегчении получения квалификации в области психологии, поскольку с приездом пострадавших от военного конфликта людей на эти услуги возрос. Также будут изменены правила зачисления украинских детей в дошкольное образование и обязательное посещение школы на следующий учебный год. Закон упростить процедуру отчисления ребенка из детского сада.

Кроме того, ограничить час бесплатного экстренного проживания. Те, кто не в состоянии работать, будут получать социальную поддержку. Работодатели должны будут сообщать о типе трудовых отношений и размере дохода беженцев с временной защитой, чтобы они могли воспользоваться правом на льготы.

Платинова Буковина, Чернівці

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