



Британія надішле на Україну танковий ескадрон - 10.01.2023 11:50

Independent: прем'єр Британії Сунак вирішив передати Україні ескадрон танків Challenger 2

За інформацією видання, чотири танки Challenger 2 — основні бойові танки сухопутних військ Королівства — будуть «негайно» відправлені до Східної Європи. Незабаром підуть ще вісім бронемашин.

Джерело газети на Даунінг-стріт уточнило, що Сунак оголосить про своє рішення президентові України Володимиру Зеленському у суботу. «Прем'єр-міністр ясно дав зрозуміти, що Великобританія повинна виконувати свої зобов'язання перед Україною, і це включає забезпечення поставок необхідної техніки для оборони і зміни балансу поля бою», — зазначив він. На його думку, ці танки "допоможуть повернути Києву втрачені території".

Раніше представник канцелярії Сунака розповів, що постачання військової техніки дозволяє Києву змінити перебіг подій у зоні бойових дій. "Ми прискорюємо нашу підтримку України шляхом (надання) військових технологій наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну", - заявив він.

Британія першою зніме табу на передачу Києву танків

Рішення Сунака стане поворотним моментом у питанні постачання Україні важкої бронетехніки. До цього західні країни відмовляли Києву у проханні забезпечити ЗСУ танками через побоювання подальшої ескалації конфлікту з Росією.

На тлі повідомлень про позицію Лондона, що змінилася, практично одночасно стало відомо про те, що уряд Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем також, можливо, дозволить постачання Україні важких танків Leopard. Таке рішення можуть ухвалити на зустрічі міністрів оборони союзних країн на авіабазі в Рамштайні, яка намічена на 20 січня.

11 січня президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським також пообіцяв, що Варшава передасть Києву нові танки Leopard. "Буде передана рота танків у рамках міжнародної коаліції", - сказав він.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Францію надати країні зняті з виробництва танки Leclerc. У відповідь Париж пообіцяв передати ці танки союзникам НАТО, якщо ті відправлять Києву свою важку бронетехніку.

Оглядачі The New York Times пояснили поспіх з передачею військової техніки Україні «загрозою нового наступу Росії цієї весни, яка зведе нанівець колишні успіхи української армії».

Захід досі обмежувався постачанням легкоброньованої техніки

11 січня Вашингтон заявив, що надасть Києву 50 бойових машин піхоти (БМП) Bradley. Крім того, стало відомо, що влада США задумалася про передачу Україні партії сучасних бронетранспортерів Stryker. Цей вид техніки може увійти до чергового траншу військової допомоги Києву, який анонсують наступного тижня.

Німеччина дала слово до середини весни цього року передати ЗСУ 40 одиниць БМП Marder. Також Берлін планує передати додаткову батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot.

4 січня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню розповів, що легкі колісні танки AMX 10-RC прибудуть до України протягом двох місяців. При цьому президент країни Еммануель Макрон не став озвучувати дані про обсяги та терміни постачання.

Платинова Буковина, Чернівцітанків Challenger 2

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