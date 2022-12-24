



США оцінили можливість відкриття нового фронту в білорусі - 03.01.2023 16:56

Пентегон не побачив у білорусі ознак підготовки до бойових дій проти України

США не вбачають на території білорусії ознак підготовки до бойових дій проти України. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал ВВС Патрік Райдер. Його цитує ТАРС.

Він зазначив, що США продовжують уважно спостерігати білорусь. За оцінками американської розвідки, на даний момент немає жодних ознак того, що Росія має намір використати республіку для відкриття нового фронту.

"Але повторю, ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією, як і українці", - запевнив Райдер.

Раніше Міноборони білорусії заявило про прибуття ЗС росії для спільних льотних навчань, спрямованих на підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів збройних сил країни. До республіки продовжують прибувати особовий склад, озброєння та спеціальна техніка ЗС рф, додали у відомстві.

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