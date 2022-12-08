



Чехия лишает статуса временной защиты и аннулирует визы при наличии CUAET - 14.12.2022 17:30

Чехия лишает статуса временной защиты и аннулирует визы при наличии CUAET.

Как стало известно, Чехия офицаально разъяснила: страна лишает статуса временной защиты украинцев, также в том случае, если есть другой статус временной защиты, виза – и это все страны, не только Канада!

Если особа приехала из Украины и получила в Чехии визу временной защиты, а уже после этого подалась на канадскую программу CUAET и получила канадскую визу CUAET (или долгосрочную визу для пребывания более 90 дней в другой стране) — такому лицу в Чехии будет отказано в продлении статуса временной защиты. Продлить можно только разрешение на пребывание с целью временной защиты, которое является действительным

Контролируйте ваши документы заранее! Спасибо каждому за отзывы и комментарии! Аккумулировать практику сейчас очень важно!

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Для справки:

Обязанность актуальных паспортных данных при оформлении разрешения на пребывание

Если Вы как гражданин Украины намерены оформить разрешение на долгосрочное пребывание, переходный вид на пребывание для члена семьи гражданина ЕС или постоянного вида на жительство - то необходимо предоставить действительный загранпаспорт вместе с заявлением.

Если у Вас изменилась фамилия (например, после женитьбы), обязательно предъявите новый паспорт со своими актуальными персональными данными.

Паспорт со старой фамилией считается недействительным согласно чешскому законодательству. Подать заявление на получение нового паспорта можно в Посольстве Украины в Чешской Республике. Более подробную информацию найдете здесь.

Для того чтобы Посольство предоставило Вам новый паспорт, понадобится внутренний паспорт по Вашей фамилии. Обратитесь в Государственную миграционную службу Украины для оформления нового внутреннего паспорта.

Продолжение временной защиты

В парламент Чехии следует новая поправка к Закону 65/2022 Сб., так называемый Lex Ukraine IV. Одобренный правительством законопроект, между прочим, определяет порядок продления временной защиты. Процесс должен состояться в форме онлайн регистрации (не позднее 31 марта 2023 г.) и последующего личного визита отделения МВД, где в ваш проездной документ будет вклеена визовая наклейка.

Лица, имеющие действительный статус временной защиты в Чешской Республике, будут иметь право на продолжение временной защиты. Во время процедуры продления временной защиты необходимо предоставить подтверждающие документы, в том числе то, что Вы имеете право на уход за несовершеннолетним лицом до 18 лет, которому продлеваете временную защиту.

По поводу окончательной формы конкретного закона Вас будем информировать.

Сообщение об изменениях

В связи с запланированным продолжением временной защиты напоминаем лицам, имеющим статус временной защиты, о необходимости своевременно сообщать о любых изменениях, касающихся Вашего пребывания на территории Чешской Республики (смена места жительства, смена проездного документа, смена других персональных данных) .

Остерегайтесь мошеннических звонков

В настоящее время наблюдается увеличение мошеннических телефонных звонков. Звонивший представляется официальным органом (KACPU, Министерство внутренних дел Чешской Республики и т.п.) и пытается получить персональную, банковскую или другую конфиденциальную информацию от абонента. Будьте внимательны! Никогда не делитесь конфиденциальной информацией в телефонном разговоре.



Распоряжение правительства от 12 октября 2022 года

Распоряжение правительства устанавливает объем исключений по запрету принимать заявления на получение разрешений на проживание в посольствах Чешской Республики гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь. В то же время продолжает действие акта, разрешающего гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь, которым уже была выдана виза в проездном документе, возможность забрать вид на жительство, таким образом завершить процесс. ).

Не подавайте заявление на временную защиту, если у вас есть действительный свидетель на проживание

Если у вас есть разрешение на проживание на территории Чешской Республики (долгосрочная виза, вид на жительство, рабочая или синяя карта), то у вас нет права на временную защиту.

Настоятельно рекомендуем не пренебрегать его своевременным продлением или исполнением других правовых обязательств (например, уведомление об изменении работодателя), это обеспечит возможность дальнейшего пребывания и трудоустройства в Чехии, наперекор развитию событий в Украине.

Замена текущего вида на жительство визы с целью толерантности пребывания не является приемлемой альтернативой, поскольку это только временное решение. По истечении срока действия визы не позволит вернуться к начальному виду на жительство или подать заявление на другое, вам придется покинуть Чешскую Республику после его завершения. Посмотрите, как можно продлить вид на жительство.



Областные центры помощи для украины

Для регистрации граждан Украины, прибывающих в Чешскую Республику из-за вооруженного конфликта в Украине, созданы Областные центры помощи Украине (KACPU). Их список и другую информацию можно найти здесь.



Основная информация

otazka_-_ikonka.pngЯ - гражданин Украины, убегаю из Украины от вооруженного конфликта. Могу подать заявление на временную защиту в Чешской Республике. Здесь я узнаю основную информацию о пребывании в Чехии. Также здесь найду, как заполнить анкету на временную защиту, как сообщить об изменениях Министерству внутренних дел и другой полезной информации о пребывании в Чехии.

Информация по подачи заявления на временную защиту

Соответствую условиям временной защиты?

Временная защита будет предоставлена в Чешской Республике, в частности, таким лицам:

Гражданам Украины, которые проживали в Украине до 24.2.2022 года и впоследствии уехали из Украины.

Иностранцам третьих государств и лицам без гражданства, получившим на территории Украины любую форму международной защиты до 24.02.2022. (временная защита)

Членам семей лиц, указанных в пунктах 1-2, которые находились с ними в Украине до 24.2.2022 года и впоследствии уехали из Украины.

- член семьи - муж (жена), зарегистрированный партнер, холост несовершеннолетний ребенок и родственник, проживающий в семье на иждивении.

Иностранцам, находившимся на территории Украины до 24 февраля 2022 года, на основании вида на постоянное место жительства, однако не могут вернуться в страну, из которой родом, или из части страны, из-за угрозы реальной опасности согласно статье § 179 Закона о проживании иностранцев в Чешской Республике.

Временная защита может быть предоставлена также в связи с воссоединением семьи с охраняемым лицом или как исключение в других случаях.

Иностранец, имеющий действительное разрешение на проживание (долгосрочную визу или вид на постоянное проживание, временную защиту), выданный другой страной, однако, если виза или вид на жительство были аннулированы или закончены после 24. февраля 2022, не имеет права на временную защиту. Также не имеет права на временную защиту иностранец, имевший долгосрочную визу в Чешской Республике, однако после 24. февраля 2022 года визу не продлили или аннулировали. Эти иностранцы не являются лицами, проживающими/находившимися на территории Украины до 24 февраля 2022 года.



Как я могу подать заявление на временную защиту?

Подать заявление на временную защиту необходимо лично.

Если я прибыл в Чешскую Республику после 24 февраля 2022 года? Заявление на временную защиту я подаю в Краевые центры помощи Украине.

Я являюсь членом семьи гражданина Украины, независимо от национальности, путешествую с ним. Я обращаюсь в Краевые центры помощи, чтобы помочь Украине.

В других случаях я обращаюсь за временной защитой лично в отделение ОАМP МV, где мне помогут разрешить ситуацию индивидуально и другим способом.

Граждане Украины, подавшие заявление на другую долгосрочную визу или вид на жительство (например рабочей карты), все визовые вопросы в дальнейшем решает ОАМP МV.

Платинова Буковина, Черновцы

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