



Медицина у Німеччині: Що варто знати біженцям? - 02.12.2022 09:32

У Німеччині все має бути чітким і на своїх місцях. Така скрупульозність тут у всіх сферах, зокрема й у охороні здоров'я. У цій країні всі громадяни та ті, хто переїхав сюди на роботу, мають право на допомогу лікаря з державної чи індивідуальної страховки. Про те, як влаштовано медицину в Німеччині?

Як влаштовано систему охорони здоров'я ФРН

Німеччина – саме та країна, яка ще в 1880-х роках з'явилася перша система охорони здоров'я в Європі. Нині вона вважається однією з найкращих у світі та функціонує в рамках подвійної системи медичного страхування: державної та приватної.

Фонд охорони здоров'я одержує фінансування за рахунок обов'язкових внесків застрахованих осіб. Також резиденти країни можуть укласти договір індивідуального медичного страхування в Німеччині (Private Krankenversicherung або PKV) або розширити державний поліс за рахунок додаткового страхування. До речі, резиденти Німеччини мають оформляти німецький поліс медичного страхування.

Нюанси державного медичного страхування в Німеччині (GKV)

Ті, хто працює у ФРН та отримує зарплату менше 57 600 євро на рік, одразу після офіційного працевлаштування зобов'язані зареєструватися в державній системі охорони здоров'я (Gesetzliche Krankenversicherun або GKV) та оформити поліс медичного страхування.

Із застрахованої особи із заробітної плати щомісяця стягується фіксований збір 14,6%. Якщо доходи людини перевищують 57600 євро на рік, то сума збору не може перевищувати 4350 євро на місяць. Половину збору покриває працедавець. Договір медичного страхування у Німеччині, оформлений на роботі, діє 180 днів, після чого можна вибрати іншу програму.

Державне страхування дає пацієнтові можливість відвідувати лікарів загальної практики, проходити стаціонарне та амбулаторне лікування, а також скористатися основними стоматологічними послугами. Договір діє не лише для застрахованої особи, а також для членів її сім'ї, зареєстрованих у Krankenkasse. Водночас консультація приватного лікаря у ФРН, приватні палати у лікарнях, зубні імплантати, окуляри та контактні лінзи для дорослих державна програма не покриває. Щоб отримати доступ до програми державного медичного страхування, необхідно зареєструватись у фонді медичного страхування Німеччини.

Приватне медичне страхування у Німеччині

Відмовитися від полісу державного медичного страхування та оформити поліс індивідуального медичного страхування (Private Krankenversicherung або PKV) можуть:

працівники, зарплата яких становить понад 57,600 євро на рік;



ті, хто працює не за наймом;



фрілансери;



особи, які працюють неповний робочий день, зарплата яких не перевищує 450 євро на місяць;



митці;



військові та інші державні службовці.



Компанії пропонують багато індивідуальних програм страхування із різними страховими преміями. Вони залежать від віку застрахованого, наявності у нього шкідливих звичок та хронічних захворювань. На відміну від програм Gesetzliche Krankenversicherun, індивідуальне страхування покриває вартість медичних послуг у Німеччині лише застрахованого. Водночас роботодавці також компенсують працівникові частину вартості полісу – до 317,55 євро на місяць.

Медицина у Німеччині: карта медичного страхування

Після того, як ви оформите поліс медичного страхування у ФРН, страховик видасть вам спеціальну картку медичного страхування (Krankenversichertenkarte). Її необхідно брати із собою під час відвідування лікаря загальної практики, лікарів-фахівців чи стоматолога. Електронна медична карта Німеччини із фотографією власника після 2014 року є доказом права на отримання медичних послуг. У ній містяться ім'я, дата народження, адреса та дані поліса медичного страхування, які лікарі отримують після сканування документа у медичній установі.

Як працюють аптеки у Німеччині

Аптечні пункти в країні працюють з 9 до 18 години з понеділка по п'ятницю та з 9 до 12 години по суботах. Купити ліки за рецептом у Німеччині можливо в будь-якій аптеці. Врахуйте, що якщо рецепт виписаний на рожевому сліпі, то вам доведеться внести неповоротну фіксовану плату - близько 5-10 євро. Водночас за ліки від легких захворювань потрібно сплачувати повну вартість. Якщо ж у вас оформлений поліс індивідуального страхування, то, швидше за все, рецепт буде виписаний на синьому сліпі. У цьому випадку необхідно сплатити повну вартість препарату, після чого надіслати квитанцію до своєї страхової компанії для відшкодування.

Лікарні та лікарі в Німеччині

Німецька система охорони здоров'я дозволяє пацієнту вибирати особистого лікаря. Варто враховувати, що деякі фахівці лікують виключно пацієнтів із полісом індивідуального медичного страхування, тому, якщо у вас державний поліс, дізнайтеся заздалегідь, чи зможе вас прийняти лікар.

медичні пункти в Німеччині працюють з 8 до 13 години і з 15 до 18 години з понеділка по п'ятницю. Лише деякі лікарні відкриті у суботу, а в неділю працюють лише служби екстреної допомоги. Більшість лікарів приймають пацієнтів виключно за записом, але в екстрених випадках необхідний напрямок можливо отримати того ж дня. Якщо у вас виникла гостра необхідність викликати швидку допомогу в Німеччині, слід зателефонувати за загальноєвропейським номером 112.

Якщо вам необхідно відвідати стоматолога, список дантистів, які працюють за системою державного медичного страхування, можна знайти на сайті KZBV. Зверніть увагу, що ви повинні завчасно дізнатися у страховика ліміт, доступний для покриття стоматологічних послуг, оскільки навіть поліс індивідуального медичного страхування у ФРН не повністю відшкодовує витрати на лікування зубів. Для дітей віком до 18 років стоматологічна допомога в Німеччині – безкоштовна.

Медицина в Німеччині, як і в інших країнах, має свої особливості, але якщо дотримуватися правил, то отримати необхідну допомогу досить просто.

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