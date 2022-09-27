



З Троєщини до НАТО запустили прямий рейс - 01.10.2022 13:43

Саме так акцію провели в одному окремо взятому потязі на Троєщині в Києві. З Троєщини до НАТО запустили прямий рейс. Ось такі дані на табло приміського елекротяга.

Нагадаємо:

30 вересня 2021 року Україна подала заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна сьогодні подає заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку. Він послався на швидке приєднання до альянсу Фінляндії та Швеції. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що прийом нових членів до альянсу відбувається шляхом консенсусу всіх 30 союзників.

Рішення України про заявку на вступ до НАТО було прийняте за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони, що відбулося 30 вересня.

"Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами альянсу, вони реальні для України – реальні на полі бою та у всіх аспектах нашої взаємодії", – заявив президент України.

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"Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному і захищаємо один одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка буде відповідати нашому значенню у захисті всієї нашої спільноти". . У прискореному порядку," - підкреслив Зеленський

"Ми знаємо, що це можливо. Ми бачили, як Фінляндія та Швеція цього року розпочали приєднання до альянсу без Плану дій щодо членства", - додав він.

Зеленський також заявив, що Україна "завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних та справедливих умовах".

"Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність та чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії", - сказав він.

Він наголосив, що "вся територія нашої держави буде звільнена від цього ворога".

Що скажуть у НАТО?

Процес вступу до НАТО для будь-якої країни – нешвидкий. Щоб країна приєдналася до Північноатлантичного альянсу, необхідно, щоб усі країни-члени схвалили це розширення. Але до країни, яка прагне приєднатися до альянсу, висуваються досить жорсткі вимоги – наприклад, проведення правових, економічних та антикорупційних реформ. Не кажучи вже про військові зобов'язання, адже одна з умов вступу до НАТО - можливість і бажання робити внесок у безпеку в регіоні.

Відповідаючи на запитання про те, чи вважає він за можливе прискорений розгляд питання про приєднання України до НАТО, Столтенберг сказав, що "всі країни мають право подавати заявку на членство".

"Рішення про членство, звісно, ​​має ухвалюватися всіма 30 союзниками, і ці рішення ми приймаємо шляхом консенсусу, - продовжив генсек НАТО. - На даний момент ми зосереджені на безпосередній підтримці України, щоб допомогти Україні здолати жорстоке російське вторгнення".

Рада президента США з національної безпеки Джейк Салліван пізніше також сказала, що українську заявку на вступ до НАТО краще розглянути "іншим часом".

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