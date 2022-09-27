Оренда офісу в район ТЦ Майдан, Героїв Майдану, Проспекту Чернівці

- 27.09.2022 16:12
Оренда офісу в район ТЦ Майдан, Героїв Майдану, Проспекту Чернівці

На фото територія біля 5 поверхового офісного центру по вул. Пилипа Орліка 1Д та 1Е , Чернівці (р-н ТЦ Майдан).

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Замислюючись про відкриття своєї справи, перед підприємцями постає проблема: як краще вчинити з приміщенням? Звичайно оренда! 

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Взяти в оренду офіс? Якщо брати в оренду офіс в Чернівцях, як це робити і де? Якщо зайнятися пошуком оренди  нерухомості - куди звертатися і де дивитися?

На фото - типовий офіс в нашому офісному центрі, у всіх офісах євроремонт, є індивідуальна котельня та всі види опалення:

Оренда комерційної нерухомості в бізнес-центрах Чернівців - то є дуже вдале рішення. Адже там є ремонтита всі види опалення, що важливо. Та офіси від 10м2 до 275 м2.

Якщо основні фінансові ресурси витрачені на налаштування бізнес, то оренда приміщення виручить підприємця. Офісний зал необхідно підбирати за діяльністю: офіс, кімнату, павільйон. Розмір кімнати, освітленість, поверховість пов'язані з діяльністю. Магазини найкраще розміщувати на першому чи другому поверсі, ближче до вхідної групи, кафе – у зоні фудкорту, послуги – в окремому крилі. Оренда офісу у бізнес-центрі відмінно підійде бізнесменові.

На фото офіс 10м2:

Плюси продажів комерційного приміщення у бізнес-центрі біля ТЦ Майдан, по вул. Пилипа Орлика (Гайдара) у Чернівцях:

На фото типовий коридор в наших офісних будівлях:

  • доступна вартість оренди;
  • спрямованість саме на надання необхідних умов роботи бізнесу;
  • збільшений потік клієнтів за рахунок прохідності;
  • наявність кафе або буфету, де можна смачно та недорого пообідати;
  • є невеликі офіси, що підвищують впізнаваність та популяризацію нового бренду;
  • наявність банкоматів від різних банків-партнерів в ТЦ Майдан;
  • відсутність витрат на охорону: є спеціально найняті працівники від бізнес-центру;
  • прибирання основного залу та території, що додається силами співробітників бізнес-центру;
  • кімната відпочинку, їдальня зона, туалет;
  • площа може бути збільшена за потреби за погодженням з керівництвом БЦ;
  • мінімальна площа оренди офісів – 10 кв.м.
  • Офіси розташовано у діловому центрі міста Чернівці, Проспект Незалежності у Чернівцях. Це неподалік основних транспортних розв'язок;
  • наявність місткої парковки;
  • підвищена довіра та лояльність клієнтів до бізнес-центрів;
  • поетапне знайомство клієнта із брендом.

При цьому оренда офісних залів у БЦ обійдеться підприємцям дешевше, ніж окремої будівлі, куди доведеться додатково вкладати кошти в рекламу, очищення під'їзної колії, електрику, інші спецслужби.

А  ви знали, що деколи в офісних центрах вартість змінюється поверхово: чим вище розташований офіс, тим він дешевший? Послуги оренди комерційної нерухомості у Чернівцях. 

Послуги оренди комерційного приміщення доступні у спеціалізованих агенціях з оренди офісу, але ви можете нам зателефонувати напряму. Знайти агентство оренди офісів  у Черінвцях можна через знайомих, рекламні оголошення, соцмережі. А в нас є готові бази оренди приміщень - дві велики пятиповрхівки до ваших послуг!

Ми можемо заключити угоду, отримати гроші від клієнта згідно Договору, надаючи достовірні дані про оренду та приміщень. Потрібно ретельно підійти до вибору оренди офісу у Черінвцях. Центр управління нашими офісами допоможе підприємцям вирішувати основні проблеми з оренда офісу Чернівці, комерційного приміщення в Черінвцях.

Договір оренди офісної комерційної нерухомості. Для того, щоб зняти офіс можна скласти договір, рекомендуємо повинен містити такі пункти:

  • відомості про покупця та продавця/орендаря та орендодавця;
  • опис об'єкта;
  • фактичну адресу розташування;
  • тип приміщення;
  • площа, поверховість, розташування;
  • додаткові деталі, особливості;
  • сума; валюта розрахунку;
  • терміни платежів; методи оплати;
  • термін оренди.

Ми займаємся орендою багато років, знаємо всі нюанси заповнення, укладання договорів, тонкощі укладання угод, але вам для надійності можна найняти юриста, який допоможе уникнути шахраїв та хитрих хитрощів.

Платинова Буковина Чернівці

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