



На затонулому крейсері "Москва" загинув син командира дивізії Чорноморського флоту - 12.07.2022 12:14

Крейсер затонув 14 квітня.

На крейсері "Москва", який затонув у середині квітня у Чорному морі, загинув Валерій Криворіг, син командира дивізії Чорноморського флоту контр-адмірала Олега Криворога. Про це повідомили три співрозмовники телеграм-каналу «Агентство. Новини».

37-річний Валерій Криворіг служив на крейсері "Москва" у званні капітан-лейтенанта. У 2019 році він керував ротою прийому та розподілу військовослужбовців центру забезпечення управління штабу флоту.

Як розповіли співрозмовники «Агентства», після затоплення корабля в середині квітня Криворіг вважається зниклим безвісти. Судячи з його сторінки у ВКонтакті, востаннє в мережі він був 9 квітня, за п'ять днів до загибелі крейсера Москва.

Батько зниклого – Олег Криворіг, командир 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту. До цієї дивізії входив і крейсер «Москва».

У прес-службі Чорноморського флоту не стали відповідати на запитання «Агентства» та кинули слухавку. На запит видання відомство на момент публікації не відповіло.

Нагадаємо, крейсер "Москва" затонув 14 квітня. За версією Міноборони РФ, на крейсері була пожежа, яка призвела до детонації боєзаряду. Київ повідомляв, що крейсера було атаковано двома протикорабельними ракетами «Нептун». Російське оборонне відомство стверджувало, що на крейсері загинули один моряк, ще 27 зникли безвісти.

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