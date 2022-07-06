



У Чернівцях ДБР викрило канал контрабандного переміщення цигарок до Румунії - 18.07.2022 14:50



Працівники ДБР викрили канал контрабандного переміщення цигарок до Румунії. Про підозру повідомлено інспектору прикордонної служби 31 прикордонного загону (м. Чернівці), який сприяв незаконному переміщенню тютюну через кордон.

Військовослужбовець інформував контрабандистів про час та місце пересування мобільних груп Державної прикордонної служби України. Це дозволяло контрабандистам безперешкодно переправляти цигарки до Республіки Румунія поза митним та прикордонник контролем. «Тариф» за сприяння у переміщенні товарів становив 40 євро за 1 ящик.

16 липня 2022 року інспектора прикордонної служби було затримано «на гарячому» під час одержанні хабаря в розмірі 2,4 тис. євро за переправлення 60 ящиків із 30 тисячами пачок цигарок.

За оперативною інформацією, він діяв у складі групи осіб, серед яких, в тому числі, можуть бути інші прикордонники. Їхня причетність наразі встановлюється.

Прикордоннику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Платинова Буковина Чернівці

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