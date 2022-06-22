Через паспорт РФ у заступника голови Харківської облради «питання будуть до багатьох посадових осіб»- 07.07.2022 14:01
Через паспорт РФ у заступника голови Харківської облради «питання будуть до багатьох посадових осіб»
Про це заявила в ефірі національного телемарафону радник із комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.
Вона зазначила, що при призначенні на посаду заступника голови облради Богдана Мальованого мали перевіряти — в тому числі й на наявність громадянства іншої країни.
«Коли людина обіймає певну посаду, я так розумію, що її мають перевіряти на наявність громадянства іншої країни і відповідно на якусь причетність до кримінальних угруповань. Я думаю, що тут питання будуть до багатьох посадових осіб», - сказала Сап'ян.
Наразі ГБР вийшла з ініціативою про усунення Маляваного з посади заступника голови Харківської облради. Зробити це раніше (з огляду на те, що інформацію про російський паспорт було оприлюднено ще в лютому) було неможливо: знадобилася перевірка фактів.
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«Нині ця ініціатива ГБР вже підкріплена перевіркою конкретних фактів. Справа в тому, що обмін інформацією між Україною та Росією фактично було припинено з 2014 року. І для того, щоб перевірити ці дані, це вимагало чимало часу. Це вдалося. І зараз є ініціатива ГБР усунути його з посади. Як ми розуміємо, зараз м'яч на полі Харківської обласної ради, щоб вони зібралися та вирішили усунути його з посади. Наскільки я розумію і підтверджую, що достатньо доказів, щоб це зробити», — сказала представниця Держбюро розслідувань.
Вона також уточнила, що зараз йдеться лише про звільнення з посади.
«Його причетність до диверсійно-розвідувальної роботи перевірятиметься, якщо з'являться докази, підкріплені конкретними фактами, тоді ми з вами говоритимемо вже про кримінальні провадження», — пояснила Сап'ян.
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