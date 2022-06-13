



Кто из мужчин может выехать из Украины во время войны? - 13.06.2022 14:59

Кабмин рассмотрел вопрос о выезде украинских мужчин за границу на ограниченный срок и разрешил ряду военнообязанных покидать Украину.

В постановлении правительства от 20 мая, обнародованном на Правительственном портале, содержится исчерпывающий перечень тех, кто может уехать за границу. Это:

водители, перевозящие медицинский груз, гуммопомощь или груз на нужды ВСУ.

дальнобойщики на фурах, имеющие лицензии на международные перевозки грузов и пассажиров;

железнодорожники, обеспечивающие функционирование и бесперебойную работу железной дороги;

спортсмены, тренеры, спортивные судьи и другие участвующие в международных соревнованиях профильные специалисты готовятся к ним или обеспечивают их проведение.

Кто из мужчин может уехать?

При этом водители, указывающие целью пересечения границы перевозки гуманитарного груза, должны четко обосновать: какой это груз, для кого он будет доставлен, необходимое для этого количество машин.

Местные военные администрации имеют право отменить право на выезд за границу, если лицо вовремя не вернулось или не привезло декларируемый в обращении груз.

Сроки пребывания за границей для военнообязанных следующие: для водителей и спортсменов – 30 дней, для дальнобойщиков – 45 дней, для железнодорожников – 6 месяцев.

До этого законом была предусмотрена категория мужчин, которые могут уезжать из Украины. Это:

Лица, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;



Лица, имеющие заключение военно-больничной комиссии о негодности;



У кого на иждивении находятся трое или более детей в возрасте до 18 лет;



Кто самостоятельно воспитывает ребенка (детей) младше 18 лет;



Отец с ребенкомФото: Pexels



Лица, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок, имеющий инвалидность I или II групп, до достижения им 2-3 лет;



Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, младше 18 лет;



Лица, занятые постоянным уходом за лицами, которые в нем нуждаются, если отсутствуют другие лица, которые могут выполнять эти функции ухода;



Те, чьи близкие родственники (родители, дети, родные сестры или братья, муж или жена, дед или баба) пропали без вести или погибли во время АТО;



Лица, имеющие I или II группу инвалидности при наличии соответствующего документа (удостоверение или справка МСЭК), или пенсионного удостоверения, или удостоверение о назначении социальной помощи;



За границу могут выехать мужчины, которые едут с двумя детьми и беременной женой, беременность которой должна быть подтверждена справкой и срок должен быть от 35 недель.

Платинова Буковина Чернівці

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