Адміністрація президента США схвалила постачання Україні реактивних систем залпового вогню

- 28.05.2022 12:19
Адміністрація президента США схвалила постачання Україні реактивних систем залпового вогню

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила схвалити відправку Україні американських ракетних систем залпового вогню. Про це пише The New York Times.

За словами джерела американської газети, РСЗВ увійдуть до найближчого пакету допомоги Києву, про який буде оголошено наступного тижня. Передбачається, що йдеться про постачання американських M31 GMLRS, дальність вогню яких, залежно від боєприпасу, становить від 70 до 500 кілометрів. Також співрозмовники NYT розповіли, що в подальші пакети військової сили можуть увійти колісні системи HIMARS.

Вперше про новий пакет допомоги Україні, який готує адміністрація Байдена, стало відомо 27 травня. Телеканал CNN із посиланням на джерела в уряді передавав, що Вашингтон має намір направити Києву просунуті ракетні системи дальньої дії.

При цьому наголошувалося, що США протягом кількох тижнів не наважувалися відправляти Україні ці озброєння через побоювання того, що військові України «можуть використовувати їх для наступальних дій на території Росії».

Коливання Вашингтона

До цього The Washington Post повідомила, що деякі співробітники Білого дому побоюються ескалації конфлікту через надання Україні РСЗВ. На їхню думку, Збройні сили України (ЗСУ) матимуть можливість «запускати ракети територією Росії», якщо їм передати РСЗВ з дальністю дії понад 289 кілометрів.

Водночас співрозмовники газети зазначили, що у Білому домі згодні передати Києву систему РСЗВ, але з метою недопущення подальшої ескалації Вашингтон не постачатиме Україні сумісні з даною системою ракети максимальної дальності дії.

При цьому ще в п'ятницю, 27 травня, представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США поки не ухвалили рішення щодо постачання РСЗВ Україні. Він також наголосив, що Вашингтон перебуває у постійному контакті з Києвом і готовий допомагати, зокрема готує новий пакет військової допомоги.

Тисячі тонн військової допомоги
Раніше Транспортне командування збройних сил Сполучених Штатів розкрило кількість вантажів, відправлених на Україну як військову допомогу.

23,8 тисячі тонн озброєнь та техніки поставили США Україні

Вашингтон відправив Києву близько 24 тисяч протитанкових керованих ракет, 1033 зенітних ракетних системи і 1468 ракет до них, 90 гаубиць, 174 173 артилерійські снаряди, дев'ять вертольотів, 33 радари, 7888 автоматів і пістолетів і для пістолетів.

Також США передали українським Збройним силам 68,5 тисяч бронежилетів та 50 тисяч касок. Для доставки вантажів як військові, і зафрахтовані Пентагоном важкі транспортні літаки здійснили 486 рейсів до Європи. У транспортуванні також брали участь 20 кораблів, 50 залізничних складів та 1500 трейлерів.

21 травня Байден підписав законопроект про надання 40 мільярдів доларів Україні. Документ передбачає "додаткові надзвичайні асигнування федеральним відомствам для реагування на ситуацію в Україні та для надання їй допомоги на 2022 фінансовий рік".

 

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Ключові слова: американських ракетних систем залпового вогню HIMARS

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