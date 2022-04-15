В Херсоне убили проросійського блогера Валерія Кулешова- 22.04.2022 13:31
У Херсоне убитий відомий проросійський активіст і блогер Валерій Кулешов.
На цьому утром у середу, 20 квітня, повідомляє місцеве видання «Мост» з посиланням на херсонського лідера «Нацкорпуса» Никиту Тютюнника, передаёт Новинарню.
Відзначається, що «Кулешова розстріляли у його під’їзді в Шуменському мікрорайоні близько 8:15. Он находился в автомобілі».
Інформація про убийство Кулешова підтвердив депутат Херсонського обласного ради Сергій Хлань, передаёт Общественное.
До 2015 року Валерій Кулешов працював у тодішній міліції. Сначала оперуповномоченим у Дніпровському РОВД, потім слідчим у Комсомольському. Имел статус участника АТО.
З 2016 року активно розвивав пабліки в соціальних мережах. Тоді почав працювати з коллаборантом Кириллом Стремусовим.
До 2019 року Кулешов і Стремосусов активно працювали разом і влаштовували політичні провокації.
«З 2019 року показали дистанцію, після спільного польоту в Китаї на «съезд блоггеров». Но зв’язки підтримували і літом 2021 року вони разом угрожали місцевому журналісту газети «Вверх» Дмитрія Багненко.
С начала российского вторжения Кулешов вёл прямые трансляции с мест боев.
Після захоплення россіянами Херсона розпочав волонтерську кар’єру, вибрав себе за штаб колишнього офісу партії мэра Ігоря Колихаєва «Нам тут жити». Там не раз бачили депутатів міської ради і активістів», – відзначає «Мост».
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