В Херсоне убили проросійського блогера Валерія Кулешова

- 22.04.2022 13:31
В Херсоне убили проросійського блогера Валерія Кулешова

У Херсоне убитий відомий проросійський активіст і блогер Валерій Кулешов.

На цьому утром у середу, 20 квітня, повідомляє місцеве видання «Мост» з посиланням на херсонського лідера «Нацкорпуса» Никиту Тютюнника, передаёт Новинарню.

Відзначається, що «Кулешова розстріляли у його під’їзді в Шуменському мікрорайоні близько 8:15. Он находился в автомобілі».

Інформація про убийство Кулешова підтвердив депутат Херсонського обласного ради Сергій Хлань, передаёт Общественное.

До 2015 року Валерій Кулешов працював у тодішній міліції. Сначала оперуповномоченим у Дніпровському РОВД, потім слідчим у Комсомольському. Имел статус участника АТО.

З 2016 року активно розвивав пабліки в соціальних мережах. Тоді почав працювати з коллаборантом Кириллом Стремусовим.

До 2019 року Кулешов і Стремосусов активно працювали разом і влаштовували політичні провокації.

«З 2019 року показали дистанцію, після спільного польоту в Китаї на «съезд блоггеров». Но зв’язки підтримували і літом 2021 року вони разом угрожали місцевому журналісту газети «Вверх» Дмитрія Багненко.

С начала российского вторжения Кулешов вёл прямые трансляции с мест боев.

Після захоплення россіянами Херсона розпочав волонтерську кар’єру, вибрав себе за штаб колишнього офісу партії мэра Ігоря Колихаєва «Нам тут жити». Там не раз бачили депутатів міської ради і активістів», – відзначає «Мост».

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Ключові слова: Валерій Кулешов

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