Перед судом постане чернівчанин за вчинення домашнього насильства відносно свого батька

- 14.04.2022 13:35
Перед судом постане чернівчанин за вчинення домашнього насильства відносно свого батька

Слідчі поліції зібрали достатню кількість доказів протиправної поведінки чоловіка та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду. За такі дії чинним законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Під час досудового розслідування співробітники Чернівецького районного управління поліції встановили, що раніше судимий за крадіжку 32-річний місцевий житель з жовтня 2021 року перебував на превентивному обліку Національної поліції за категорією «сімейний кривдник».

Поліцейські з’ясували, що чоловік упродовж тривалого часу ображав свого батька нецензурною лайкою, не впускав додому, шарпав за одяг та погрожував йому фізичною розправою. Працівники поліції реагували на кожне повідомлення від потерпілого, складали протоколи про адміністративне правопорушення на кривдника та проводили з ним профілактично-роз’яснювальну роботу про неприпустимість таких дій. Садгірський районний суд неодноразово визнавав правопорушника винним у вчиненні адміністративних правопорушень передбачених статтею 173-2 КУпАП.

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Однак кривдник належних висновків для себе не зробив і продовжив вчиняти домашнє насильство відносно свого батька, яке відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, призвело до психологічного розладу у чоловіка.

Слідчі поліції зібрали достатньо доказів систематичності вчинення таких насильницьких дій та довели причетність зловмисника до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

 

Ключові слова: кричить на батька що робити, син шарпає батька викликати полііцію чи ні?

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