



Вйна України з Росією триватиме до 2035 року - 13.04.2022 15:05

Олексій Арестович вважає, що війна з Росією триватиме до 2035 року.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович висунув черговий прогноз щодо закінчення війни України з Росією. В інтерв'ю каналу "Фейгін Live" він висловив думку, що протистояння триватиме як мінімум до 2035 року.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович. Фото: Олексій Арестович / Instagram

«За цей час можуть статися кілька військових зіткнень: кожні два, а можливо, п'ять років… великі… кожні сім-вісім років», – припустив Арестович.

Арестович порівняв нинішню ситуацію в Україні з арабо-ізраїльським конфліктом. За його словами, лише коли між сторонами пройшло п'ять зіткнень, арабські країни зрозуміли, що «старі» методи не діють і потрібно переходити до інших. Подібний сценарій розвитку подій передбачає Арестович.

Українцям, які до такого тяжкого сценарію не готові, Олексій Арестович радить тимчасово виїхати за кордон. Чиновник додав, що у разі окупації путінської армією всієї території Донбасу Україна воюватиме за нього, що спричинить величезні людські жертви та втрати для економіки.

«Тим, хто до цього не готовий, хто зараз розмірковує про те, як жити та ростити дітей, потрібна якась інша країна. Тут Новий Ізраїль. Тільки масштаби крутіші і страшніші», – зазначив радник голови Офісу президента України.

Також Арестович зазначив в інтерв'ю, що вся його родина не виїхала до Іспанії чи ще якоїсь теплої країни, але перебуває в Україні.

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