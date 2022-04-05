Президент Зеленский заявил о гибели десятков тысяч человек в Мариуполе

- 11.04.2022 15:03
Президент Зеленский заявил о гибели десятков тысяч человек в Мариуполе

В городе Мариуполь Донецкой области во время полномасштабной российско-украинской войны погибли уже десятки тысяч человек. Об этом глава Украинского государства Владимир Зеленский сообщил во время выступления перед парламентом Южной Кореи.

«Худшая ситуация в Мариуполе, в нашем южном портовом городе, который заблокирован российскими войсками с 1 марта. Это был полумиллионный город. Кафиры заблокировали его и не разрешали завозить туда воду и еду. Пытались захватить его самым жестоким способом – просто уничтожить все, что есть в городе. Мариуполь разрушен, там десятки тысяч погибших», – заявил президент.

По словам президента, Россия хочет, чтобы Мариуполь был показательно уничтожен – так, как это делали в 20 веке.

Он добавил, что остановить Россию можно только силой, которой Украине не хватает – не хватает систем противовоздушной обороны, самолетов, танков, артиллерийских систем.

«У вас есть то, что может быть незаменимо для нас. У вас есть бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие. И когда стоит вопрос выживания в войне, направленной на полное покорение народу, нужно давать принципиальные ответы. Обычные правила снабжения оружием нужно просматривать, действовать быстро. Нужно помогать», – сказал Зеленский.

Он надеется, что с помощью этого оружия Украина сможет деблокировать наш многострадальный Мариуполь и спасти другие государства от дальнейшего развертывания российской агрессии.

Напомним, ситуация в Мариуполе очень сложная. Эвакуация из города в сторону Украины парализована русскими оккупантами. Они принудительно вывозят людей в Россию, а также в городе много гражданских погибших. Подсчитать точное количество погибших в Мариуполе пока невозможно, но речь идет о тысячах людей. Город от полной оккупации героически защищают бойцы полка "Азов".

Защитники Мариуполя сдерживают 10 тысяч русских военных.



Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: мариуполь статистика погибших апрель 2022

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