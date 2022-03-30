



Чоловік загинув у власній машині коли не послухав ЗСУ та повернувся домой під Киів - 05.04.2022 14:31

Чоловік загинув у власній машині коли не послухав ЗСУ та повернувся домой під Киів

Житель села в Київській області, не чекаючи на зачистку деоккупованої території, попрямував туди, щоб забрати свій автомобіль, проте машина виявилася замінованою росіянами і чоловік загинув від вибуху.

Як повідомляє поліція Київщини у Facebook, трагедія сталася 4 квітня. 32-річний мешканець села Гоголів прямував до села Плоське, де знайшов свій автомобіль.

"Чоловік знехтував інструкціями правоохоронців, не очікував на зачистку території, сів в авто і поїхав додому. У дворі садиби чоловік відкрив багажне відділення легковика, після чого стався вибух. Чоловік отримав травми черева і таза несумісні з життям. Як виявилося, автомобіль був замінований російськими військовими .

Силовики ще раз звернулися до громадян, котрі повертаються на звільнені від окупантів території. Не торкатися предметів і речей, заздалегідь не перевірених фахівцями. "Радимо повертатися до приміщень після того, як вибухотехніки проведуть перевірку доріг та приміщень. У разі виявлення підозрілих предметів, не торкайтеся до них, обгородіть територію та негайно телефонуйте на спецлінію "102", - зазначили в поліції.

Платинова Буковина Чернівці

Джерело: Фото - ілюстрація

Всі новини