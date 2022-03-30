Чоловік загинув у власній машині коли не послухав ЗСУ та повернувся домой під Киів- 05.04.2022 14:31
Чоловік загинув у власній машині коли не послухав ЗСУ та повернувся домой під Киів
Житель села в Київській області, не чекаючи на зачистку деоккупованої території, попрямував туди, щоб забрати свій автомобіль, проте машина виявилася замінованою росіянами і чоловік загинув від вибуху.
Як повідомляє поліція Київщини у Facebook, трагедія сталася 4 квітня. 32-річний мешканець села Гоголів прямував до села Плоське, де знайшов свій автомобіль.
"Чоловік знехтував інструкціями правоохоронців, не очікував на зачистку території, сів в авто і поїхав додому. У дворі садиби чоловік відкрив багажне відділення легковика, після чого стався вибух. Чоловік отримав травми черева і таза несумісні з життям. Як виявилося, автомобіль був замінований російськими військовими .
Силовики ще раз звернулися до громадян, котрі повертаються на звільнені від окупантів території. Не торкатися предметів і речей, заздалегідь не перевірених фахівцями. "Радимо повертатися до приміщень після того, як вибухотехніки проведуть перевірку доріг та приміщень. У разі виявлення підозрілих предметів, не торкайтеся до них, обгородіть територію та негайно телефонуйте на спецлінію "102", - зазначили в поліції.
Джерело: Фото - ілюстрація
Коментарі (0)
Другие новости:
- 05.04.2022 16:16
- 05.04.2022 14:30
- 05.04.2022 14:06
- 05.04.2022 10:10
- 04.04.2022 16:19
- 04.04.2022 08:15
- 31.03.2022 17:51
- 31.03.2022 16:57
- 31.03.2022 11:02
- 30.03.2022 12:56