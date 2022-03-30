Чоловік загинув у власній машині коли не послухав ЗСУ та повернувся домой під Киів

- 05.04.2022 14:31
Чоловік загинув у власній машині коли не послухав ЗСУ та повернувся домой під Киів

Чоловік загинув у власній машині коли не послухав ЗСУ та повернувся домой під Киів

Житель села в Київській області, не чекаючи на зачистку деоккупованої території, попрямував туди, щоб забрати свій автомобіль, проте машина виявилася замінованою росіянами і чоловік загинув від вибуху.

Як повідомляє поліція Київщини у Facebook, трагедія сталася 4 квітня. 32-річний мешканець села Гоголів прямував до села Плоське, де знайшов свій автомобіль.

"Чоловік знехтував інструкціями правоохоронців, не очікував на зачистку території, сів в авто і поїхав додому. У дворі садиби чоловік відкрив багажне відділення легковика, після чого стався вибух. Чоловік отримав травми черева і таза несумісні з життям. Як виявилося, автомобіль був замінований російськими військовими .

Силовики ще раз звернулися до громадян, котрі повертаються на звільнені від окупантів території. Не торкатися предметів і речей, заздалегідь не перевірених фахівцями. "Радимо повертатися до приміщень після того, як вибухотехніки проведуть перевірку доріг та приміщень. У разі виявлення підозрілих предметів, не торкайтеся до них, обгородіть територію та негайно телефонуйте на спецлінію "102", - зазначили в поліції.

Платинова Буковина Чернівці

Джерело: Фото - ілюстрація

Ключові слова: заміновані авто в Києві, Киіївській області

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Еще один военный из Буковины погиб в боях против российской армии На русско-украинской войне погиб Михаил Настащук.
- 05.04.2022 16:16
У США попередили про зростання ймовірності конфлікту між державами Глава Генштабу США Міллі заявив про зростання
- 05.04.2022 14:30
95% граждан убеждены, что Украина победит в войне - опрос Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного
- 05.04.2022 14:06
Идеология "русского мира" является новым нацизмом - Епифаний Дорогие братья и сестры! Слава Иисусу Христу!
- 05.04.2022 10:10
В КБ ПриватБанк" повысили % на кредитных каникулах Крупнейший государственный ПриватБанк, а также коммерческий Monobank, в апреле вернули
- 04.04.2022 16:19
У харьківській області зникли з маршрутів автобуси Перевезники не працюють у Богодухівській громаді.
- 04.04.2022 08:15
На Киїівщині солдати РФ убили чоловіка, його жінку зґвалтували П'яні російські солдати вбили чоловіка жінки, а потім по
- 31.03.2022 17:51
рф у Мелітополі планує провести референдум Так, планувалося зібрати підписи городян під
- 31.03.2022 16:57
Christie's заборонив продавати предмети розкоші клієнтам з Росії та Білорусії Лондонський аукціонний будинок Christie's заборонив
- 31.03.2022 11:02
Загальна вартість допомоги, яка надана Україні за 34 дні війни, складає понад 2,57 млрд грн. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та
- 30.03.2022 12:56

Всі новини