



На Киїівщині солдати РФ убили чоловіка, його жінку зґвалтували - 31.03.2022 17:51

П'яні російські солдати вбили чоловіка жінки, а потім по черзі ґвалтували її. Разом із 4-річним сином їй таки вдалося втекти із захопленого будинку в Київській області. Докладніше - "ЗаБор". Нагадаємо, що Генпрокурор України Ірина Венедиктова раніше заявила, що в одному із сіл Броварського району Київської області російський військовий увірвався до приватного будинку та застрелив господаря. За даними прокуратури, росіянин разом із іншим військовим РФ неодноразово ґвалтували дружину вбитого чоловіка. 33-річна українка Наталія (ім'я несправжнє) розповіла, що її кілька годин ґвалтували п'яні російські окупанти.

Крім того, вони застрелили її чоловіка у дворі їхнього будинку на Київщині. Його так і не поховали. 4-річний син Наталії ховався в котельні, поки двоє п'яних окупантів, приставши до скроні жінки пістолет, змусили її роздягнутися та ґвалтували по черзі. За словами жінки, солдат, який застрелив її чоловіка, сказав їй: "Тобі краще заткнутися, інакше я візьму твою дитину і покажу їй мізки його матері, розкидані по всьому будинку". "Він сказав мені роздягнутися. Потім вони обоє згвалтували мене по черзі. Їм було все одно, що мій син плаче в котельні. Вони весь час тримали пістолет біля моєї голови і знущалися з мене.

Вбити її чи залишити в живих?" - розповіла Наталя. Після того, що сталося, дитина Наталії була паралізована страхом і відмовлялася йти. Російські окупанти повернулися приблизно через 20 хвилин, щоб знову зґвалтувати жінку. За її словами, солдати "були настільки п'яні, що ледве стояли на ногах". "Зрештою вони обоє заснули в кріслах. Я прокралася до котельні і сказала синові, що нам треба бігти дуже швидко, інакше нас застрелять. Поки я відчиняла ворота, мій син стояв поряд з тілом батька, але було темно... Він не зрозумів, що це його батько", - розповідає дівчина. Коли вони заснули, вона бігла з сином пішки, бо окупанти розбили її автомобіль. Зараз Наталія з дитиною перебувають у родичів у Тернополі, про смерть батька вона так і не розповіла синові, крім того, за словами жінки, вона не може поховати свого чоловіка, оскільки їхнє село досі окуповане ворогами, вона зізнається, що не знає, як з усім цим далі жити... Нагадаємо, що в Київському районі подружня пара із Запоріжжя потрапила під обстріл у Бучі: чоловік загинув, а дівчина втратила дитину, яка не народилася, зараз для дівчини, яка вижила, просять про допомогу.

Платинова Буковина Чернівці

Джерело: Фото - ілюстрація

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