Hilton дарит бесплатное проживание для украинцев - это ЛОХОТРОН

- 25.03.2022 17:04
Hilton дарит бесплатное проживание для украинцев - это ЛОХОТРОН

Помощь украинским беженцам в оелях Хилтон, бесплатное жилье для украинцев и проживание в премиальных отелях сети «Hilton»

В сети распространяют фейковую новость о том, что якобы сеть отелей Хилтон предагает миллион номеров по всему миру украинским беженцам. При детальном анализе блогером Тру Вика и команды оказалось, что под маркой данной якобы инициативы скрывается фишинговый сайт - который выманивает деньги и персональные данные у доверчивых пользователей под видом благотворительной помощи беженцам. Рассмотрим подробно, какие сайты разместили информацию о данном мошенничестве в новостях в соцсетях?

И среди них, по словам програмистов команды блогера, обнаружился сайт https://mc .today/ :

А ведь имено на данном сайте размещаются новости о якобы стартапах (которых как оказалось не существует) Марии Деригиной и ее брата Олега Деригина (мы писали об этом подробно  тут

- они стали героями разбора команды блогера Тру Вика - тогда выяснилось, что их мошенничество состоит в продаже неработющего сайта за 1372$. 

Теперь о новом фишинговом сайте  https://www.hospitalitysupport .org/ - данный домен куплен 1 марта 2022 года. 


Кроме того, что сайт увешен украинской символикой и фото детей - больше ничего не похоже на помощь беженцам. Судя по всему сайт сделан подростками, играющими через чур много в игры на компьютере. Чем еще объяснить тот факт, что при переходе на вкладку Вопросы - пользователя перебрасывает на другой домен https://hospitality-helps .org/, где уже предлагается получить монеты (как в компьютерной игре).  Смешно читать что уважаемая сеть отелей Хилтон вместо прямого предложения предложить монеты из Temple Run.

 

Данный домен куплен также первого  марта 2022 года.

Как уберечься от действий мошенников? Убедительная просьба внимательно проверяйте информацию в соцсетях - так, информация о данном мошенничестве не размещена на сайтах отелей Хилтон либо на официальных сайтах государственных органов Украины - а лишь на нескольких сайтах неизвестных редакций:

 

Платинова Буковина Чернівці

Источник: Фото - ілюстрація

Ключові слова: сеть отелей Хилтон для беженцев проживание бесплатно hospitalitysupport. or

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