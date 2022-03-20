



У США заявили про можливе приєднання Білорусії до операції в Україні - 22.03.2022 15:53

Телеканал CNN заявив про можливе приєднання Білорусії до спецоперації в Україні

Олександр Лукашенко та Білорусь незабаром може приєднатися до російської спеціальної операції в Україні. Про це телеканалу CNN розповіли представники США та НАТО.

За словами джерел, Мінськ нібито вже робить необхідні для цього кроки. На думку високопоставленого представника розвідки Північноатлантичного альянсу, влада Білорусії «підготовляє ґрунт» для виправдання участі у конфлікті.

Водночас співрозмовники телеканалу визнали, що остаточного рішення з цього питання не ухвалено. Крім того, зараз немає жодних ознак залучення Білорусі до подій в Україні. Про це CNN також заявили у Пентагоні.

Раніше в Раді безпеки Білорусії заявили, що країну намагаються втягнути в бойові дії в Україні. Державний секретар білоруської Ради безпеки Олександр Вольфович наголосив, що його країні це не потрібно, оскільки вона, за його словами, «ніколи не переслідувала агресивних цілей і завжди виступала за мир», а також виконувала роль переговорного майданчика, «щоб суміжні країни жили спокійно та мирно і між нами була взаємовигідна співпраця».

24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок спецоперації із захисту Донбасу. Цьому передувало підписання указів про визнання Донецької та Луганської народних республік, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу з ДНР та ЛНР. Після цього низка західних країн пішла на введення нових пакетів санкцій проти Москви і розкритикувала її за ухвалене рішення.

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