



Россиянин уничтожил свой паспорт в знак протест против войны России в Украиные - 21.03.2022 16:15

ДБР оперативно выявляет и нейтрализует деструктивную деятельность лиц, поддерживающих агрессивную политику Российской Федерации и публично оправдывающих вторжение оккупационных войск в Украину.

Об этом пишет Платинова Буковина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, в Закарпатье работники Бюро разоблачили гражданина Украины, который имел также паспорт гражданина РФ. В последние 10 лет он проживал и занимался предпринимательской деятельностью в Москве, но накануне вторжения российской армии вернулся в Украину.

При этом он не стал на военный учет, что обязан был сделать, учитывая военное положение в стране. По добровольному согласию гражданина работники ДБР опросили его на предмет осуществления подрывной деятельности против Украины. Подтверждение этому сотрудники Бюро не получили.

А после разговора с работниками ДБР мужчина вообще заявил, что он осуждает Владимира Путина за ведение агрессивной войны против Украины, в которой погибли и продолжают гибнуть дети и мирное население. Он публично отказался от гражданства государства агрессора и уничтожил свой российский паспорт.

Владимир Путин совершает преступление – он убивает детей. Здесь в Украине нет никакого насилия, в том числе и в Закарпатье,- заявил мужчина.

Платинова Буковина Чернівці

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