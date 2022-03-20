Россиянин уничтожил свой паспорт в знак протест против войны России в Украиные

- 21.03.2022 16:15
Россиянин уничтожил свой паспорт в знак протест против войны России в Украиные

ДБР оперативно выявляет и нейтрализует деструктивную деятельность лиц, поддерживающих агрессивную политику Российской Федерации и публично оправдывающих вторжение оккупационных войск в Украину.

Об этом пишет Платинова Буковина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, в Закарпатье работники Бюро разоблачили гражданина Украины, который имел также паспорт гражданина РФ. В последние 10 лет он проживал и занимался предпринимательской деятельностью в Москве, но накануне вторжения российской армии вернулся в Украину.

При этом он не стал на военный учет, что обязан был сделать, учитывая военное положение в стране. По добровольному согласию гражданина работники ДБР опросили его на предмет осуществления подрывной деятельности против Украины. Подтверждение этому сотрудники Бюро не получили.

А после разговора с работниками ДБР мужчина вообще заявил, что он осуждает Владимира Путина за ведение агрессивной войны против Украины, в которой погибли и продолжают гибнуть дети и мирное население. Он публично отказался от гражданства государства агрессора и уничтожил свой российский паспорт.

Владимир Путин совершает преступление – он убивает детей. Здесь в Украине нет никакого насилия, в том числе и в Закарпатье,- заявил мужчина. 

 

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: уничтожил паспорт РФ, разрезал паспорт России

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Росія натякає Польщі, що готова нанести удари по польським містам Путін вирішив лякати Дуду війною. Дивимося, спостерігаємо
- 22.03.2022 21:12
У США заявили про можливе приєднання Білорусії до операції в Україні Телеканал CNN заявив про можливе приєднання Білорусії до
- 22.03.2022 15:53
Напад Росії на Україну загострив проблеми з нестачею води у світі Кількість конфліктів між країнами через доступ до води зросла вп'ятеро
- 22.03.2022 14:51
Як поводити себе на блокпостах Нагадуємо, що в умовах воєнного стану на всій території України вводиться особливий безпековий
- 22.03.2022 13:03
Росія може обійти санкції США та Європи завдяки криптовалютам Притулок для інвесторів.
- 22.03.2022 12:13
Пологи в умовах воєнного стану: що важливо знати В умовах воєнного стану вагітна має право отримати медичну допомогу під час пологів у
- 21.03.2022 12:24
В Киеве разбомбили ТРЦ Retroville Ретровиль та Спортлайф на Виноградаре. Фото и видео Уничтожен Спортлайф. Фото и видео внутри ТРЦ Retroville после пожара
- 21.03.2022 00:27
Олександр Морозов Конс на Бі$: бізнесмен без бізнесу та інфоциган Олександра Морозова. Нібито він мільйонер, - але чи все однозначно?
- 20.03.2022 17:18
Дети-бунтари вырастают более успешными В течение 40 лет в Великобритании проводился сложный эксперимент социально-психологической направленности. Ученые
- 20.03.2022 15:12
Возместит ли страховка пожар в квартире, разрушение квартиры, дома или автомобиля во время войны?. Сгоревший автомобиль? Страховой случай является неожиданностью только для конкретного человека.
- 20.03.2022 14:22

Всі новини