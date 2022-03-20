



За яких хвороб не беруть в АТО - 20.03.2022 10:18

Згідно з заявами Міністра оборони України Степана Полторака, озвученими раніше, цього року планується призвати на службу в армію близько 104 тисяч осіб.

Визнані непридатними до несення військової служби українські громадяни входять до тих, хто не підлягає заклику. Існує низка захворювань, які звільняють від мобілізації.

У Положенні від 14.08.2008 №402 "Про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України" перераховуються хвороби, через які визначається ступінь придатності до несення військової служби. Зі значними порушеннями функцій організму, згідно з наведеним нижче переліком, громадяни України не придатні до несення військової служби. Помірні порушення означають, що у воєнний час громадянин може бути обмежений, придатний до несення військової служби.

Так, до армії не мобілізують при деяких паразитарних та інфекційних захворюваннях. Також у списку вказано новоутворення та наслідки від них. Враховуються захворювання крові та кровотворних органів, а також деякі порушення імунної системи людини та наслідки таких порушень. До уваги беруться розлади поведінки та проблеми з психікою, хвороби нервової системи та наслідки. У списку враховуються хвороби травної системи, системи кровообігу, ендокринної системи, порушення обміну речовин, розлади травлення, а також наслідки таких хвороб. Увага приділяється захворюванням органів, що беруть участь у процесах травлення, дихання. У списку присутні хвороби вуха та соскоподібного відростка, захворювання шкіри та підшкірної клітковини, очей та придаткового апарату. Не закликають до армії захворюваннями сечостатевої системи, травмами та іншими наслідками впливу зовнішніх чинників, наприклад, отруєннями різноманітних. Хромосомні порушення, деформації та вроджені вади розвитку можуть також стати відмовою для призову на військову службу. У списку захворювань, при яких не беруть до армії, також внесено захворювання сполучної тканини та кістково-м'язової системи.

Крім того, відмова від мобілізації можлива у випадках, якщо є конституційна високорослість, якщо зростання нижче 150 сантиметрів, а маса тіла не перевищує позначки в 45 кілограм.

До Положення в Додатку 1 міститься докладний опис фізичних недоліків, захворювань, а також станів, при яких призов до армії не є можливим.

Військово-лікарська комісія ухвалює рішення про тимчасову непридатність громадянина. Крім того, у пункті 2 статті 23 "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зазначено, що визнані тимчасово непридатними для несення військової служби громадяни України не можуть бути мобілізовані протягом 6 місяців.

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