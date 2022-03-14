Жителям України треба розпочати рейкову війну проти окупантів

- 17.03.2022 17:41
Жителям України треба розпочати рейкову війну проти окупантів

Руйнувати рейки треба лише на окупованих територіях, де ворог налагодив постачання армії за допомогою залізниці. Шляхи на підконтрольній Україні території чіпати не можна.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович закликав мешканців України, зокрема Харківської області, розпочати рейкову війну проти російських окупантів. У напрямку Валуйки (Білгородська область) — Куп'янськ (Харківська область) ламати рейки, якими російська армія отримує постачання. Відповідне звернення Арестовича опубліковано у Facebook.

"Знімати рейки, розкручувати, знімати заглушки, псувати всі дроти, всю систему забезпечення залізниць, до яких ви тільки дотяглися. Це було б те, що потрібно зараз нашим військам і особливо обороняються в Маріуполі, довкола Херсона та в Миколаєві. Це мало що? не єдині місця, де супротивник налагодив постачання залізницею... І є ще зараз на великій підозрі напрямок Валуйки — Куп'янськ, — сказав Арестович.— Якщо у вас горить творчий потенціал і хочеться послужити Батьківщині і є можливість, і ви живете поруч, особливо це стосується залізничників діючих та колишніх — рознесіть нахрен залізницю з Криму на Херсон, із Криму на Мелітополь та все, що у нас є на Півночі, особливо на підозру Валуйки — Куп'янськ”.

Напрямки, за якими пропонують руйнувати рейки:

Крим - Мелітополь;
Крим - Херсон;
Валуйки - Куп'янськ;
Гомель - Київ (загальний напрямок).
Як пояснив Арестович, постачання армії автомобілями є вкрай неефективним, тому окупанти використовують залізницю. Окрім українців, Арестович закликав до рейкової війни жителів Білорусі, їх просять руйнувати рейки лише на напрямках перекидання російських військ. В Україні після війни обіцяють усе відновити.

"Отже, друзі мої. Тотальна рейкова війна. У будь-який спосіб ламаємо залізниці на шляхах перекидання військ противника. Далі розберемося, полагодимо. Вже дуже багато країн хочуть нам допомогти у становленні та створенні нової України, — каже Арестович. — Не треба ні в якому разі. У разі ламати залізниці на територіях, які зараз підконтрольні уряду та війську України. Знищте все, що зайнято окупантами у сенсі залізниць”.

Платинова Буковина Чернівці

Джерело: Фото - ілюстрація

Ключові слова: розрушення рельсів проти окупантів

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