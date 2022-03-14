Російська армія намагалася штурмувати Харків із боку П'ятихаток

- 15.03.2022 15:38
Російська армія намагалася штурмувати Харків із боку П'ятихаток

Збройні сили України завдали значних втрат противнику.
Українська армія відбила наступ і відкинула ворога до колишніх позицій.

Сьогодні, 15 березня, російські окупанти намагалися штурмувати Харків із боку П'ятихаток. Про це повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

"В обід окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П'ятихаток. Збройні сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій", - зазначив Синегубов.

Як повідомив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації, у першій половині дня окупанти намагалися наступити у Російських Тишках (Харківський район). Бій тривав понад годину. Українські військові змусили ворога відступити на попередні позиції. Втрати окупантів підраховуються.

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Ключові слова: атака на Харков хроніка війни 2022

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