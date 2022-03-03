



Терміново ! Звернення Зеленського щодо Запорізької АЕС, ніч 4 березня. відео - 04.03.2022 04:44

Сьогодні вночі 4 березня Президент України Володимир Зеленський звернувся з терміновим просланням у звязку з обстрілами Запорізької АС

Европа зараз має прокинутись. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки, це танки, обладнані тепловізорами, тобто вони знають, куди стріляють, вони до цього готувались. Я звертаюсь до усіх українців, до усіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, до всіх тих, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції, це була глобальна катастрофа, з її наслідками боролись сотні тисяч людей, евакуювали сотні тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але в шість разів більше. Європейці, прокиньтесь будь ласка, говоріть своїм політикам, російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні-Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар, там шість енергоблоків, шість! , в Чорнобилі (26 квітня 1986 року ) вибухнув один енергоблок.

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Я зв’язався з лідерами , з Шарль Мішелем, з Шольцем, з Дудою, з Президентом Байденом, ми зв’язались с головою МАгАтЭ ( International Atomic Energy Agency), Гроссі та з перемер міністром Борисом Джонсоном ми всіх попереджаємо- жодна держава, крім Росії ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки...

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