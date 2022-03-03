Терміново ! Звернення Зеленського щодо Запорізької АЕС, ніч 4 березня. відео

- 04.03.2022 04:44
Терміново ! Звернення Зеленського щодо Запорізької АЕС, ніч 4 березня. відео

 Сьогодні вночі 4 березня Президент України Володимир Зеленський звернувся з терміновим просланням у звязку з обстрілами Запорізької АС

Европа зараз має прокинутись. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки, це танки, обладнані тепловізорами, тобто вони знають, куди стріляють, вони до цього готувались. Я звертаюсь до усіх українців, до усіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, до всіх тих, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції, це була глобальна катастрофа, з її наслідками боролись сотні тисяч людей, евакуювали сотні тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але в шість разів більше. Європейці, прокиньтесь будь ласка, говоріть своїм політикам, російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні-Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар, там шість енергоблоків, шість! , в Чорнобилі  (26 квітня 1986 року ) вибухнув один енергоблок.

 Доктор Комаровский срочно дал совет как уберечь организм при радиоактивном заражении

Я зв’язався з лідерами , з Шарль Мішелем, з  Шольцем, з Дудою, з Президентом Байденом, ми зв’язались с головою  МАгАтЭ ( International Atomic Energy Agency), Гроссі та з перемер міністром Борисом Джонсоном ми всіх попереджаємо- жодна держава, крім Росії ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки...

 

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Курс рубля обвалился опять ЕС, США Канада и другие страны наложили жесткие санкции , которые делают практически невозможным вести бизнес в России
- 05.03.2022 00:33
Прямая трансляция Запорожская АЭС Live Европейцы, проснитесь пожалуйста, говорите своим политикам, российские войска обстреливают атомную станцию ​​в Украине-Запорожскую атомную станцию
- 04.03.2022 05:02
Доктор Комаровский как уберечь организм при радиоактивном заражении если есть угроза радиоактивного заражения, надо принять внутрь обычный йод, тогда щитовидная железа будет занята обычным йодом, и мы сможем ее уберечь от поражения
- 04.03.2022 03:30
Флагман України «Гетьман Сагайдачний» підтопили в порту Миколаєва Так треба. Після війни швидко підіймемо і відновимо., говориться в повідомленні
- 04.03.2022 02:20
Російські війська готуються атакувати Миколаїв. Звернення мера Миколаїва (відео) Олександр Сенкевич розповів, що сьогодні весь день ворожі війська маневрували областю
- 04.03.2022 02:14
В Черновцах проводится набор на службу в военный резерв терробороны Телефон Сил территориальной обороны ВСУ 0800507028
- 03.03.2022 22:20
Мобільний додаток Дождь можуть вилучити з Google Play 1 березня Роскомнагляд заблокував доступ до сайтів Дощу та «Ехо Москви» на вимогу Генпрокуратури.
- 03.03.2022 22:06
Росія намагається захопити Запорізьку АЕС Колонна російської техніки (около 100 одиниць техніки) обстріляла блокпост.
- 03.03.2022 21:11
Запрацював мобільний додаток «повітряна тривога» Застосунок не потребує реєстрації, не збирає персональні дані чи дані про геолокацію. Надсилає максимально гучні сповіщення про тривогу та працює навіть у беззвучному чи сплячому режимі телефона.
- 03.03.2022 18:29
Макрон: Путін прагне захопити всю Україну Интуиция президента (Макрона) подсказывает, что худшее еще впереди
- 03.03.2022 18:21

Всі новини