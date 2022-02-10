За матеріалами ДБР судитимуть 5 працівників поліції за збут наркотиків, хабарництво та інші незаконні дії

- 10.02.2022 12:02
За матеріалами ДБР судитимуть 5 працівників поліції за збут наркотиків, хабарництво та інші незаконні дії

Працівники Теруправління ДБР Хмельницького за сприяння ДВБ Нацполіції завершили досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами продажу наркотиків, хабарництва, незаконного проникнення до житла, а також втрати арештованого майна, що були вчинені працівниками поліції у Житомирській, Вінницькій та Рівненській областях.

Так, інспектора сектору реагування патрульної поліції Бердичівського райвідділу в Житомирській області судитимуть за продаж наркотиків.

Слідчі задокументували кілька епізодів збуту поліцейським наркотиків. Переважно, це був амфетамін. Наразі правоохоронця відсторонено від займаної посади.

Кваліфікація: незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно (ч. 1-2 ст. 307 КК України).

Санкція статті: до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також слідчі Бюро завершили розслідування стосовно інспектора сектора реагування патрульної поліції та оперуповноваженого Гайсинського райуправління у Вінницькій області за фактом хабарництва.

Під час несення служби поліцейські зупинили водія за ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння, а після короткої розмови запропонували за 15 тис. гривень не складати адмінпротокол. Оскільки, такої суми у водія при собі не було, інспектор забрав у нього документи на авто та закордонний паспорт, які обіцяв повернути після одержання грошей.

 

Згодом правоохоронці повторно зупинили чоловіка для начебто перевірки документів, які вже були у них. Вони нагадали про «домовленість» та зазначили, що можуть скласти адмінпротокол ще й за відсутність цих документів.

Чоловік дав частину коштів, але правоохоронці все одно забрали автомобіль та ключі від нього до отримання всієї суми.

Громадянин звернувся із заявою до ДБР і 20 грудня 2021 року поліцейським повідомили про підозру.

Оперуповноважений обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України), а інспектор ще й у незаконному заволодінні документами та паспортом (ч. 1 та ч. 3 ст. 357 КК України).

Крім того, перед судом постане колишній слідчий Костопільського відділу поліції в Рівненській області.

Від імені колеги він провів слідчий експеримент з підозрюваним на приватній території потерпілого без його згоди та без рішення суду. А колезі на підпис дав документи із неправдивими відомостями.

Тому суд не визнав вказану слідчу дію як доказ у кримінальному провадженні.

Наразі чоловік звільнений із лав Нацполіції.

Кваліфікація: незаконне проникнення до іншого володіння особи, вчинене службовою особою (ч. 2 ст. 162 КК України).

Санкція статті: позбавлення волі на строк до 5 років.

Також за матеріалами ДБР судитимуть слідчу Коростенецького райвідділку поліції в Житомирській області за втрату арештованого майна.

Під час досудового розслідування щодо незаконної рубки лісу вона не належно оформила арештовану деревину. За 8 місяців слідча не передала колоди дерев на відповідальне зберігання, в результаті вони зникли.

 

Кваліфікація: незаконні дії з описаним майном та майном, на яке накладено арешт, здійснене особою, якій це майно ввірено (ч. 1 ст. 388 КК України).

Санкція статті: до 2 років обмеження волі.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Житомирська, Вінницька та Рівненська обласні прокуратури, оперативний супровід – ДБР та Нацполіція.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: ДБР статистика арештів лютий 2022

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