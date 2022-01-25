



Пільгові автобуси у Чернівця - 25.01.2022 14:17

З метою удосконалення маршрутної мережі автопасажирських перевезень у січні 2022 року виконавчим комітетом Чернівецької міської ради було затверджено оновлений перелік автобусних маршрутів загального користування для перевезення пасажирів на території Чернівецької міської територіальної громади, а саме:

✅ Автобусний маршрут № 1 включено до переліку пільгових маршрутів

✅ Автобусні маршрути № 7, 23 виключено з переліку пільгових маршрутів

✅ Автобусні маршрути № 2, 5-А виключено з переліку автобусних маршрутів

✅ Змінено назви кінцевих зупинок автобусних маршрутів № 20, 30, 43

- Маршрут № 20 «Завод «Гравітон» - Центральне кладовище»

- Маршрут № 30 «Центральне кладовище – вул. Старожучківський шлях»

- Маршрут №43 «Вул. Бережанська – Дослідна станція»

✅ Затверджено зміни до маршруту автобуса №1 «Садгора – с. Коровія», тепер він курсує через вулиці В. Александрі, Хотинську, Ю.Гагаріна, Головну до с. Коровія.

👌Загалом схвалено 44 автобусні маршрути, з них 15 пільгових.

👥Громадяни, які мають право на пільгове перевезення міським автомобільним транспортом:

1. Особи з інвалідністю внаслідок війни.

2. Учасники бойових дій та особи прирівняні до них.

3. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесені до I-II категорій, а також діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.

4. Реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій.

5. Особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи.

6. Пенсіонери за віком.

7. Багатодітні сім`ї.

8. Діти з інвалідністю.

9. Діти-сироти.

10. Діти позбавлені батьківського піклування.

11. Особи, які супроводжую осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи).

12. Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, держспецзв`язку України.

13. Члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби.

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