Пільгові автобуси у Чернівця

- 25.01.2022 14:17
Пільгові автобуси у Чернівця

З метою удосконалення маршрутної мережі автопасажирських перевезень у січні 2022 року виконавчим комітетом Чернівецької міської ради було затверджено оновлений перелік автобусних маршрутів загального користування для перевезення пасажирів на території Чернівецької міської територіальної громади, а саме:

✅ Автобусний маршрут № 1 включено до переліку пільгових маршрутів
✅ Автобусні маршрути № 7, 23 виключено з переліку пільгових маршрутів
✅ Автобусні маршрути № 2, 5-А виключено з переліку автобусних маршрутів

✅ Змінено назви кінцевих зупинок автобусних маршрутів № 20, 30, 43
- Маршрут № 20 «Завод «Гравітон» - Центральне кладовище»
- Маршрут № 30 «Центральне кладовище – вул. Старожучківський шлях»
- Маршрут №43 «Вул. Бережанська – Дослідна станція»

✅ Затверджено зміни до маршруту автобуса №1 «Садгора – с. Коровія», тепер він курсує через вулиці В. Александрі, Хотинську, Ю.Гагаріна, Головну до с. Коровія.

👌Загалом схвалено 44 автобусні маршрути, з них 15 пільгових.

👥Громадяни, які мають право на пільгове перевезення міським автомобільним транспортом:
1. Особи з інвалідністю внаслідок війни.
2. Учасники бойових дій та особи прирівняні до них.
3. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесені до I-II категорій, а також діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.
4. Реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій.
5. Особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи.
6. Пенсіонери за віком.
7. Багатодітні сім`ї.
8. Діти з інвалідністю.
9. Діти-сироти.
10. Діти позбавлені батьківського піклування.
11. Особи, які супроводжую осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи).
12. Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, держспецзв`язку України.
13. Члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти під час проходження військової служби.

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