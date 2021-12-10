



ДБР викрило незаконні порубки лісів на Буковині - 17.12.2021 11:32

ДБР викрило незаконні порубки лісів на Вінниччині, Буковині та Рівненщині



Екологічні злочини є одним із пріоритетних напрямів роботи Бюро. Державне бюро розслідувань не зменшує оберти та активно протидіє незаконним рубкам лісів по всій Україні.

Цього разу слідчі Територіального управління ДБР Хмельницького викрили протиправні рубки дерев у Вінницькій, Чернівецькій та Рівненській областях.

Загальна сума завданих державі збитків у трьох різних провадженнях становить понад 800 тис. гривень.

На Вінниччині слідчі повідомили про підозру колишньому майстру лісу Басаличівського лісництва Гайсинського лісгоспу.

На початку серпня 2019 року він організував порубку дерев без спецдозволів та відповідних документів. Для цього посадовець залучив чотирьох своїх знайомих, які погодилися підзаробити та не здогадувалися про незаконність своїх дій.

Так було незаконно зрубано пів сотні дерев, серед яких дуби та сосни. Завдані державі збитки становлять понад 460 тис. гривень.

Наразі чоловік звільнений із вказаної посади.Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 49,6 тис. гривень застави.

Експрацівник лісництва підозрюється у зловживанні службовим становищем та незаконній порубці (ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 246 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

На Буковині слідчі повідомили про підозру ліснику Розтоківського лісництва Карпатського держлісгоспу.

У 2019 році лісник неналежно охороняв ввірену йому ділянку лісу, через це з січня по березень невідомі особи незаконно вирубали щонайменше 30 ялинок.

Це завдало державі збитків на майже 115 тис. гривень.

Працівник лісництва підозрюється у службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.

На Рівненщині працівники Теруправління ДБР Хмельницького виявили і припинили незаконну схему порубки та продажу деревини.

За попередньою інформацією, службові особи одного з Державних лісогосподарських підприємств організували системну порубку лісу. Вони зрубували сосни та завозили їх на пилораму, а потім продавали.

Співробітники ДБР провели ряд обшуків, у результаті яких було виявлено та вилучено бензопили, спецтехніку для перевезення дерев, а також понад 50 куб. м. лісопродукції.

Попередня вартість вилученої деревини становить щонайменше 250 тис. гривень.

Наразі встановлюються особи, які можуть бути причетними до вказаного злочину.

Також вирішується питання щодо повідомлення посадовцям лісгоспу про підозру.

Попередня кваліфікація: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, а також незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 246 КК України).

Санкції статей передбачаю покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснюють обласні прокуратури, оперативний супровід – Нацполіція та ДБР.

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