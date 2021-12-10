



Двоє жителів Чернівецької області постануть перед судом за вчинення домашнього насильства - 21.12.2021 11:22

Поліцейські довели причетність чоловіків до психологічного насильства над своїми дружинами. За такі дії чинним законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Під час досудового розслідування співробітники відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції встановили, що 42-річний житель села Василів та 59-річний житель села Малий Кучурів, впродовж цього року перебували на превентивному обліку Національної поліції за категорією «сімейні кривдники».

Співробітники поліції з’ясували, що чоловіки упродовж тривалого часу систематично, неодноразово, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ображали своїх співмешканок нецензурною лайкою та погрожували їм фізичною розправою. Працівники поліції реагували на кожне повідомлення від жінок, складали протоколи про адміністративне правопорушення на кривдників та проводили з ними профілактично-роз’яснювальну роботу про неприпустимість таких дій. Заставнівський районний суд неодноразово визнавав чоловіків винними у вчиненні адміністративних правопорушень передбачених статтею 173-2 КУпАП та накладав на порушників адміністративні стягнення у виді громадських робіт і штрафів.

Однак кривдники продовжували чинити психологічне насильство відносно своїх дружин, яке відповідно до висновків судово-психіатричних експертиз, призвело до психологічного розладу у жінок.

Слідчі поліції зібрали достатньо доказів систематичності вчинення таких насильницьких дій та довели причетність чоловіків до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці скерували матеріали кримінальних проваджень з обвинувальними актами до суду.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

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