



Нові штрафи за перевищення швидкості 2021-2022р. - 16.12.2021 15:44

Штрафи для водіїв хочуть посилити: аж до позбавлення прав, штрафи стануть більшими

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект, який має посилити покарання для водіїв, які регулярно порушують швидкісний режим.

Документ передбачає підвищення штрафів, а також позбавлення посвідчення водія.

Законопроект пропонує запровадити такі штрафи за перевищення швидкості:

На 20 км/год. - 240 гривень (не змінився);



На 30 км/год. – 1700 гривень;



На 50 км/год. – позбавлення посвідчення водія на 3-6 місяців;



На 50 км/. – позбавлення посвідчення водія на 6-12 місяців.





Народні депутати пропонують позбавляти довічного права керувати транспортними засобами водіїв, які систематично порушують швидкісний режим.

Автори законопроекту зазначають, що посиленням покарання для порушників швидкісного режиму планують скоротити кількість ДТП із тяжкими наслідками. Найчастіше такі аварії трапляються в межах населених пунктів, де багато пішоходів та велосипедистів.

Як змінювалися штрафи за порушення ПДД ц 2021 році?

Нові штрафи в Україні: скільки і за що доведеться платити

2021 року в Україні значно збільшилися суми штрафів за порушення правил дорожнього руху. Так, деякі штрафи зросли у 10 разів.

16 серпня, 17:00



Нові штрафи в Україні: скільки і за що доведеться платити

Як відомо, в Україні всі штрафи прив'язані до неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, який дорівнює 17 гривням. Конкретний же штраф із КУпАП є певною законом кількістю НМДГ.

Усі штрафи чітко прописані в законі і є зафіксованою сумою, яка не може змінюватися. Через цю особливість штрафи з часом мають тенденцію старіти і втрачати свою ефективність у вигляді превентивного заходу.

Нові штрафи в Україні - ПДР 2021

Нові суми штрафів було запроваджено в Україні законом №2695. На ухвалення законопроекту знадобився майже рік, а остаточною датою набрання чинності новими штрафами стала дата 12 березня 2021 року. Нові штрафи за порушення правил дорожнього руху торкнулися наступних пунктів:

Управління у стані сп'яніння



Штрафи за статтею 130 ч.1, ч.2, та ч.3 підвищили з 10 200. 20 400 та 40 800, до 17 000, 34 000 та 51 000 грн відповідно

Вживання алкоголю після ДТП або після зупинки поліцією Штраф за ч. 4 ст. 130 підвищили з 20 400 грн. до 34 000 грн.

Невикористання ременів безпеки

Новий штраф правил дорожнього руху за ч.5 статті 122 збільшився у 10 разів, з 51 грн., до 510 грн.

Перевищення швидкості - Нові штрафи за перевищення швидкості

Штрафи за неправильне паркування в Україні:

Штраф правил дорожнього руху згідно з ч.1 статті 122 КУпАП за перевищення на 20-50 км/год зріс з 255 до 340 грн, а ось штраф згідно з ч.4 статті 122 КУпАП за перевищення швидкості більший, ніж на 50 км/год. до 1700 грн.

Ненадання пріоритету у русі автомобілі швидкої допомоги/поліції/аварійної служби

Тут нові штрафи правил дорожнього руху в Україні не сильно вдарили по кишені водіїв, оскільки сума штрафу згідно з ч.3 статті 122 зросла з 510 грн. до 680 грн.

Відсутність посвідчення водія

Тут знову можна спостерігати значне збільшення суми штрафу відповідно до ч.2 статті 126. Розмір штрафу для водія зріс з 425 грн до 3400 грн

Управління ТЗ після позбавлення права управління у судовому порядку

За це порушення, згідно з ч.4 статті 126 штраф зріс більше ніж у 40 разів з 510 грн., до 20 400 грн.

Брудні/неосвітлені/встановлені з порушенням номерні знаки

Неналежний технічний стан авто, згідно з ч.6 статті 121 за новими штрафами правил дорожнього руху, обійдеться не в 170 грн, а в 850 грн.

Вчинення ДТП

За аварію, згідно зі статтею 124, тепер потрібно буде віддати не 340 грн, а 850 грн.

Втеча з місця ДТП

Цей штраф згідно зі статтею 122 КУпАП збільшився у понад 10 разів з 255 грн до 3400 грн

Створення аварійної ситуації

Трохи більше ніж удвічі збільшили штраф за створення аварійної ситуації згідно із ч.4 статті 122 КУпАП розмір штрафу зріс з 680 грн до 1440 грн

Також були змінені деякі інші штрафи:

стаття 121 ч.1 КУпАП (штраф 255 грн) - Експлуатація водіями транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені чи підроблені;

стаття 121 ч.1 КУпАП (штраф 170 грн) - перевезення більшої кількості пасажирів, ніж це передбачено у техпаспорті транспортного засобу;

стаття 121 ч.2 КУпАП (штраф 255 грн) - порушення водіями транспортних засобів, що працюють у режимі маршрутних таксі, правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів

стаття 121 ч.3 КУпАП (штраф 170 грн) - перевезення пасажирів на автобусному маршруті протяжністю понад п'ятсот кілометрів одним водієм;

стаття 121 ч.1 КУпАП (штраф 340 грн) - Управління водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмівного або кермового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (в темний час доби) або інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правилами експлуатація його забороняється або переобладнаного з порушенням відповідних правил, норм і стандартів;

стаття 121 ч.10 КУпАП (штраф 510 грн) - порушення правил перевезення дітей;

стаття 121 ч.3 КУпАП (штраф 340 грн) - управління водієм транспортним засобом, який підлягає обов'язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов;

стаття 122 КУпАП (штраф 153 грн) – невиконання водіями вимог поліцейського, а водіями військових транспортних засобів – вимог посадової особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України щодо зупинення транспортного засобу;

стаття 122 КУпАП (штраф 8500 грн) - Порушення вимог законодавства щодо установлення та використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв;

стаття 122 ч.2 КУпАП (штраф 510 грн) - Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону та зустрічного роз'їзду, безпечної дистанції чи інтервалу, розташування транспорту на проїжджій частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами на початку руху або зміні його напряму та їх самовільне переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування водієм під час руху транспортного засобу засобами зв'язку, не обладнаними технічними пристроями, вести переговори без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання) та порушення правил навчальної їзди;

стаття 122 ч.6 КУпАП (штраф 1020-1700 грн) - зупинка або стоянка на паркомісцях для людей з інвалідністю;

стаття 122 ч.7 КУпАП (штраф 340-680 грн) - зупинка або стоянка на паркомісцях для електромобілів;

стаття 123 ч.2 КУпАП (штраф 850 грн) - Виїзд на залізничний переїзд, коли рух через нього заборонено;

стаття 127 ч.1 КУпАП (штраф 255 грн) - Непідкорення пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїжджої частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху;

стаття 127 ч.2 КУпАП (штраф 340 грн) - Порушення Правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами, гужовим транспортом та погоничами тварин;

стаття 133 ч.4 КУпАП (штраф 51 грн.) - здійснення перевезень пасажирів таксі, в яких не встановлено або не працює таксометр;

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