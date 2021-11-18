



У Києві зростають ціни на оренду квартир - 25.11.2021 16:09

У Києві змінилися ціни на оренду квартир: скільки коштує зняти житло

Оренда житла у столиці поступово дорожчає

У Києві оренда житла стала трохи дорожчою переважно за рахунок двокімнатних квартир.

Вартість квадратного метра в двошках становила $11. "Однушки", як і раніше, коштують $12/кв. м, а "троячки" - $10/кв. м.

Медіанна ціна квадратного метра у жовтні зросла на 2,8% порівняно з попереднім місяцем та на 4,8% порівняно з аналогічним періодом у 2020 році, до $11.

Традиційно найдорожчим районом столиці є Печерський. Медіанна вартість оренди в центрі складає $1134 за об'єкт або $16 за кв. м. На другому місці – Шевченківський – $898 за квартиру ($13/кв. м).

Загалом ринок оренди у жовтні розподілився таким чином:

45% від загальної кількості зосереджено у категорії однокімнатних квартир;

37% – пропозиції щодо двокімнатних квартир;

15% – трикімнатним;

3% – багатокімнатних квартир.

Експерти зазначають, що збалансованість попиту та пропозиції – одна з особливостей ринку оренди Києва. У жовтні сформувався незначний профіцит двокімнатних та дефіцит трикімнатних квартир. 45% попиту та пропозиції – однокімнатні квартири.

Платинова Буковина, Чернівці

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