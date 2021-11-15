МВС Білорусії запропонувало позбавляти громадянства за екстремістські злочини- 23.11.2021 15:43
Глава МВС Білорусії Паршин: слід позбавляти громадянства за екстремістські злочини
Головне управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією (ГУБОЗ) МВС Білорусі виступило з пропозицією позбавляти білоруського громадянства осіб, які вчинили злочини екстремістської спрямованості. Про це розповів начальник відомства Андрій Паршин в інтерв'ю "Мінській правді".
Рік тому білоруси вирішили влаштувати революцію. Що сталося з лідерами опозиції, які не змогли повалити Лукашенка?
"Наразі нами спільно із зацікавленими державними органами опрацьовуються законодавчі ініціативи, спрямовані на забезпечення національної безпеки держави", - сказав Паршин.
Він пояснив, що позбавляти громадянства необхідно незалежно від способу його набуття. А як додатковий захід держава має намір конфіскувати майно злочинців. Крім того, за словами Паршина, МВС запропонувало встановити безумовну адміністративну відповідальність за передплату інтернет-ресурсів, чиї матеріали визнані екстремістськими.
Раніше стало відомо, що влада Білорусії має намір притягувати до кримінальної відповідальності передплатників Telegram-каналів, визнаних екстремістськими формуваннями. Таку класифікацію останнім часом отримали багато опозиційних каналів, які активно висвітлювали протести в країні після виборів президента рік тому.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 23.11.2021 15:39
- 23.11.2021 13:02
- 23.11.2021 10:00
- 20.11.2021 13:41
- 19.11.2021 16:43
- 18.11.2021 17:41
- 18.11.2021 15:51
- 18.11.2021 09:40
- 16.11.2021 16:46
- 15.11.2021 18:38