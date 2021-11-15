МВС Білорусії запропонувало позбавляти громадянства за екстремістські злочини

- 23.11.2021 15:43
МВС Білорусії запропонувало позбавляти громадянства за екстремістські злочини

Глава МВС Білорусії Паршин: слід позбавляти громадянства за екстремістські злочини

Головне управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією (ГУБОЗ) МВС Білорусі виступило з пропозицією позбавляти білоруського громадянства осіб, які вчинили злочини екстремістської спрямованості. Про це розповів начальник відомства Андрій Паршин в інтерв'ю "Мінській правді".

Рік тому білоруси вирішили влаштувати революцію. Що сталося з лідерами опозиції, які не змогли повалити Лукашенка?
"Наразі нами спільно із зацікавленими державними органами опрацьовуються законодавчі ініціативи, спрямовані на забезпечення національної безпеки держави", - сказав Паршин.

Він пояснив, що позбавляти громадянства необхідно незалежно від способу його набуття. А як додатковий захід держава має намір конфіскувати майно злочинців. Крім того, за словами Паршина, МВС запропонувало встановити безумовну адміністративну відповідальність за передплату інтернет-ресурсів, чиї матеріали визнані екстремістськими.

Раніше стало відомо, що влада Білорусії має намір притягувати до кримінальної відповідальності передплатників Telegram-каналів, визнаних екстремістськими формуваннями. Таку класифікацію останнім часом отримали багато опозиційних каналів, які активно висвітлювали протести в країні після виборів президента рік тому.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: позбавляти білоруського громадянства

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